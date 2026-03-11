Des sénateurs américains veulent interdire les paris de marchés prédictifs associés à la guerre

Alors que les marchés prédictifs gagnent en popularité au point de devenir des options envisagées par la finance traditionnelle, certaines dérives inquiètent au sujet des paris ouverts sur les conflits armés. Une situation face à laquelle les démocrates du Congrès souhaitent imposer une interdiction, avec le projet de loi DEATH BETS Act.

Les marchés prédictifs peuvent-ils servir à spéculer sur des vies humaines ?

Le développement actuel des marchés prédictifs permet de parier sur à peu près tout et (surtout) n'importe quoi en lien à l'actualité ou à des faits au dénouement programmable. Une réalité qui peut sembler au premier abord amusante lorsqu'il s'agit d'anticiper le retour de Jésus avec un rendement de 3 %, mais les choses deviennent tout de suite plus problématiques quand cela implique des faits de guerre ou autres atrocités macabres.

Une activité également entachée par la multiplication des cas de délits d'initié en lien à l'exploitation financière de données confidentielles ou sensibles, comme lors de la récente opération militaire américaine organisée afin de procéder à l'arrestation de Nicolás Maduro au Venezuela en janvier dernier.

Autant de faits d'armes peu reluisants qui semblent pousser les démocrates du Sénat, dans le sillage du sénateur Adam Schiff, à demander une interdiction pure et simple de la possibilité de parier sur des conflits armés ou de « spéculer sur des vies humaines », dans le cadre du projet de loi intitulé : DEATH BETS Act.

Parier sur la guerre et la mort crée un environnement dans lequel des initiés peuvent tirer profit d’informations classifiées, notre sécurité nationale est mise en danger et la violence est encouragée. Il n’existe aucune justification pour spéculer sur des vies humaines, ni aucun bénéfice public à tirer d’un tel marché. Adam Schiff

Un projet de loi prochainement présenté à la Chambre des représentants

Cette démarche initiée par les démocrates s'inscrit dans un environnement réglementaire particulier, puisque le président de la CFTC, Mike Selig, a signifié en décembre dernier son intention d'assouplir la surveillance jusque-là imposée aux plateformes de marchés prédictifs opérant sur le territoire des États-Unis.

Une volonté de « réécrire le code de la route » que le démocrate Adam Schiff souhaite voir associée à une interdiction ferme et sans équivoque des « contrats de marché de prédiction sur le terrorisme, la guerre et l'assassinat ». Car même s'ils sont déjà illégaux au niveau fédéral, leur blocage effectif dépend actuellement d'une décision émise spécifiquement par la CFTC.

Cette proposition de loi devrait prochainement passer devant la Chambre des représentants, par l'intermédiaire du démocrate Mike Levin, alors qu'une récente étude menée par la société de conseils financiers Northwestern Mutual indique que près d'un tiers (32 %) des jeunes américains de la génération Z (18 - 30 ans) s'intéressent de près à ces marchés prédictifs, dans le cadre de leur volonté plus large d'investir dans la crypto.

🔴 Aux États-Unis, 32 % de la génération Z (18 - 30 ans) pourraient investir dans les cryptomonnaies, et manifestent un intérêt similaire pour les paris sportifs ainsi que les marchés de prédiction selon une étude de Northwestern Mutual. pic.twitter.com/W3AnZ3gQcy — Cryptoast (@CryptoastMedia) March 11, 2026

Source : Adam Schiff

