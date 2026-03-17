Un journaliste menacé de mort par des parieurs de Polymarket au sujet d'une frappe iranienne en Israël

Placer des paris morbides sur des frappes militaires en temps de guerre ne semble plus suffire aux parieurs de Polymarket, voilà qu’ils se mettent à menacer des journalistes pour exiger qu’ils réécrivent l’actualité à leur avantage. Une affaire qui concerne une frappe iranienne sur le sol israelien officialisée par le Times of Israël, dont le pari représentait un volume total de 20 millions de dollars.

Parier sur la guerre : les marchés prédictifs à la dérive

La liberté offerte par le secteur des cryptomonnaies se heurte bien souvent au manque évident d'éthique de certains de ses utilisateurs, visiblement décidés à profiter de cette absence de cadre pour s'enrichir de toutes les manières possibles, même si cela consiste à parier sur des actes de guerre.

Une réalité associée à la forte popularité enregistrée par les plateformes de marchés prédictifs au cours de l'année passée, récemment remise en lumière suite au déclenchement des frappes américaines et israéliennes en Iran, même si les premiers cas détectés impliquent le conflit en Ukraine.

💡 Pour aller plus loin - Qu'est-ce qu'un marché prédictif décentralisé ?

En effet, des paris font régulièrement leur apparition sur Polymarket au sujet de frappes en Iran, mais également de répercussions militaires en Turquie ou d'une propagation au reste du Moyen-Orient, avec à chaque fois une date mise en jeu. Au point d'en arriver à parier sur la perspective d'une frappe nucléaire, avant que la plateforme ne finisse par réagir pour supprimer ce pari de trop.

Dans le cas présent, cela concerne plus précisément une frappe iranienne en Israël, dont la date restait à déterminer par les parieurs, avec un volume total supérieur à 20 millions de dollars lorsque le média The Times of Israël a officiellement annoncé l'impact d'un missile iranien près de la ville israélienne de Beit Shemesh, le 10 mars.

Pari sur Polymarket au sujet d'une frappe iranienne en Israël

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Les parieurs de Polymarket tentent de réécrire l'actualité à leur avantage

Un fait de guerre en apparence classé qui va pourtant apparaître comme problématique pour certains parieurs de Polymarket, visiblement perdants sur cette actualité. Et au lieu d'admettre leur échec dans un contexte déjà largement douteux, ils ne vont pas hésiter à menacer directement le journaliste à l'origine de la déclaration de cet impact, Emanuel Fabian, en lui envoyant de nombreux messages.

Le but ? Changer la classification de cette frappe de missile balistique en une simple opération interceptée par les services de sécurité israéliens, et de ce fait considérée comme manquée. Des exigences en premier lieu amicales, qui vont rapidement se transformer en véritables menaces, faux documents à l'appui.

🗞️ Des sénateurs américains veulent interdire les paris de marchés prédictifs associés à la guerre

Dans le même temps, un collègue de ce journaliste sera également approché, se voyant offrir une partie des gains de son interlocuteur s'il réussissait à le convaincre de modifier ses déclarations, alors qu'un autre parieur annonçait une perte de 900 000 dollars, représentant la somme qu'il serait prêt à investir pour l'« achever ».

Contacté par The Times of Israel, la plateforme Polymarket a indiqué qu'elle « condamne le harcèlement et les menaces dirigés contre Emanuel Fabian, ou toute autre personne », sans toutefois annoncer des mesures concrètes face à la prolifération de ce type de paris.

Obtenez 25 € en créant un compte sur Bitvavo*

Source : The Times of Israël

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.