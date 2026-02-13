Polymarket : un réserviste et un civil inculpés en Israël pour avoir parié sur les prochaines frappes

Une dérive de plus liée à Polymarket ? Deux personnes ont été inculpées en Israël. En lien avec l'armée, elles auraient parié sur les prochaines frappes en Iran, en se basant sur des informations confidentielles.

Ils pariaient sur les prochaines frappes israéliennes grâce à des informations confidentielles ?

Selon le Times of Israel, qui rapporte la nouvelle, les autorités ont inculpé deux personnes : un réserviste de l’armée de défense d’Israël (IDF) et un civil. Ces dernières auraient placé des paris liés à des opérations militaires. Par ailleurs, bien que l’enquête n’ait conduit qu’à la mise en examen de deux personnes, plusieurs réservistes ont été interrogés.

Le ministère de la Défense, le service des Renseignements et les forces de police d’Israël ont publié un communiqué commun, expliquant que ces personnes plaçaient des paris « basés sur des informations classifiées auxquelles les réservistes étaient exposés en raison de leurs rôles militaires ».

La plainte porte des accusations pour « graves atteintes à la sécurité », corruption et entrave à la justice :

L’appareil de défense souligne que le fait de placer de tels paris, sur la base d’informations secrètes et classifiées, constitue un risque réel pour les opérations de l’IDF et pour la sécurité de l’État

Un utilisateur aurait placé plusieurs paris en juin 2025, prédisant avec « une précision remarquable » des opérations militaires israéliennes en Iran. Il avait misé plusieurs dizaines de milliers et de dollars et empoché environ 150 000 dollars.

Les dérives de Polymarket et des sites de paris prédictifs

C’est une problématique de plus en plus souvent évoquée quand il s’agit de Polymarket. À ce stade, très peu de garde-fous existent pour empêcher des personnes décisionnaires ou en lien avec le pouvoir d’utiliser des informations privilégiées pour s’enrichir. On note par exemple que des insiders s’étaient enrichis sur l’arrestation récente de Nicolas Maduro.

Face à ces dérives, un nombre croissant de juridictions interdisent Polymarket – c’est notamment le cas de l’Ukraine, un pays qui fait l’objet de beaucoup de paris. Mais il reste à ce stade relativement aisé de continuer à utiliser la plateforme pour des utilisateurs qui voudraient contourner l’interdiction. Il est donc probable que des mesures plus poussées soient prises par les gouvernements pour empêcher de tels délits d’initiés.

