Ruée sur les pompes à essence – Comment les Français alimentent la hausse, alors qu’il n’y a pas de pénurie

Les stations-service ont connu un fort afflux depuis ce week-end, les Français craignant un épuisement des stocks. Mais est-ce un risque réel, et les ruées ne créeraient-elles pas justement une pénurie artificielle ?

Les stations-service parfois débordées depuis ce week-end

Des stations-service ont été prises d’assaut ces derniers jours, face aux craintes déclenchées par la guerre entre les États-Unis/Israël et l’Iran. Les Français redoutent que celle-ci ne paralyse durablement le détroit d’Ormuz, affectant l’approvisionnement en pétrole pour l’ensemble du monde.

Mais dans les faits, la France est peu dépendante des pays du Golfe et dispose de stocks importants en pétrole. Autrement dit, si une augmentation est à prévoir, il n’y a pas à ce stade de risque de pénurie. Des faits rappelés par le ministre de l’Économie Roland Lescure, qui cherche à rassurer les Français :

Il n’y a aucun risque d’approvisionnement à court terme en France ni sur le gaz, ni sur l’essence. […] Ne créons pas un problème qui n’existe pas. On n’a aucune raison de se ruer aujourd’hui dans les stations-service.

Pourtant, les ruées sur les stations-service et les remplissages de bidons sont courants depuis ce week-end. On observe également un prix du gazole non routier, utilisé notamment par les agriculteurs, qui a flambé face à la demande subite. Le risque de ce type de mouvement de foule est en effet de créer une pénurie artificielle, contribuant à la hausse.

Le cours du pétrole augmente

Pour ce qui est des cours, la hausse est cependant déjà là. Le blocage du détroit d’Ormuz réduit l’approvisionnement mondial de 20 % environ, ce qui conduit à une hausse des prix du baril. Le Brent a ainsi grimpé jusqu’aux 85 dollars hier soir. En moyenne, les Français ont déjà vu les prix à la pompe augmenter de 5 centimes.

Le cours du Brent a flambé depuis ce week-end

Nous sommes cependant encore loin du seuil psychologique de 2 euros le litre, tant craint par les automobilistes. L’éventualité ne surviendra a priori que si le conflit s’enlise. Les États-Unis l’ont cependant promis : cette fois, ils ne s’attarderont pas au Moyen-Orient. Mais il reste à voir comme l’administration Trump compte clôturer cette guerre, les perspectives de développement étant à ce stade particulièrement floues.

Source : TradingView

