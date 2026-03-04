Polymarket retire une prédiction sur l’utilisation d’armes nucléaires – Le pari de trop ?

Déjà critiquée pour ses marchés de prédiction basés sur des guerres, Polymarket persiste et signe. La plateforme a promu sur son compte X un pari évaluant les chances de frappes nucléaires dans le conflit avec l’Iran.

Un pari de Polymarket sur une frappe nucléaire suscite un tollé

La plateforme de marchés prédictifs a publié un message sur X hier. Celui-ci reprenait un pari sur le site, qui demandait aux traders d’estimer si une détonation nucléaire aurait lieu prochainement. Au moment de la publication, les paris estimant que ce serait le cas d’ici à la fin de l’année s’élevaient à 22 % :

Le pari partagé par Polymarket, avant sa suppression

Le fait de parier sur d’éventuelles frappes nucléaires n’est pas nouveau sur la plateforme. Mais dans un contexte de guerre entre les États-Unis/Israël et l’Iran, la publication a suscité un tollé. Beaucoup se sont estimés choqués que Polymarket banalise un événement potentiellement catastrophique.

La plateforme a retiré son tweet quelques heures après publications, et il n’est désormais plus possible de parier sur cette éventualité sur le site. Les seuls paris conservés sont ceux ayant trait à un éventuel accord sur le nucléaire entre les États-Unis et l’Iran.

Le pari de trop pour Polymarket ?

Au-delà de la faute de goût, la publication de paris de ce type pose aussi une question plus large. Polymarket étant ouvert à n’importe qui, on a déjà vu des utilisateurs prédire des événements historiques, en se basant sur des informations privilégiées. Cela a été le cas lors de l’enlèvement du président du Venezuela, Nicolas Maduro. Mais également en Israël. Un réserviste et un civil ont été récemment inculpés pour avoir parié sur des frappes.

Les critiques montent donc face à un modèle qui n’empêche pas des opportuns de faire de l’insider trading. C’est d’autant plus problématique quand les informations privilégiées concernent des stratégies militaires. Le déclenchement de la guerre en Iran a ainsi été prédit avec une grande précision par plusieurs comptes sur Polymarket, qui sont repartis avec 1,2 million de dollars.

À ce stade, Polymarket est interdit dans de nombreuses juridictions – dont la France. Mais son site international reste largement accessible et attire de très nombreux utilisateurs. La montée des tensions géopolitiques dans le monde ne devrait par ailleurs pas freiner son attrait.

Source : Polymarket via X

