Des insiders parient sur les frappes américaines en Iran et empochent plus d'1 million de dollars

Les marchés prédictifs sont-ils en train de se transformer en une simple foire à la rentabilisation des données sensibles et de l'insider trading ? La question mérite sérieusement d’être posée, alors qu’une nouvelle affaire de délit d’initié implique les frappes américaines en Iran et plus d’1 million de dollars de gains.

Délit d'initié sur Polymarket en lien aux frappes en Iran

Avec le succès grandissant des marchés prédictifs, l'actualité - et tout autre sujet improbable sur lequel il devient possible de parier - semble avoir acquis un statut de source de profits potentiel, d'autant plus pour ceux qui ont la possibilité d'accéder à des données confidentielles et stratégiques.

Une activité d'insider trading qui semble tout particulièrement se développer aux États-Unis. Il faut dire que le fait d'avoir Donald Trump au pouvoir, qui associe la non prise en compte des délits d'initié du fait de son statut présidentiel à une autorisation implicite, apparaît presque comme un encouragement national.

🔍 Quelles sont les bonnes pratiques pour affronter un bear market

Dans ce contexte, l'annonce des frappes américaines menées contre l'Iran durant le week-end - alors que les places boursières restent fermées - pourrait bien s'inscrire dans une nouvelle affaire de délit d'initié impliquant les plus hautes sphères du gouvernement.

En effet, des données récemment publiées par le compte Bubblemaps sur le réseau X font état de « 6 insiders présumés ayant gagné 1,2 million de dollars en pariant sur une frappe américaine contre l’Iran » avec un timing trop parfait, via la célèbre plateforme de marchés prédictifs, Polymarket.

6 insiders présumés empochent 1,2 million de dollars en pariant sur une frappe américaine contre l’Iran

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Un insider gagne plus de 500 000 en quelques heures

Selon les détails publiés par le compte Bubblemaps, ces portefeuilles auraient été alimentés au cours des heures précédant le déclenchement des frappes en Iran, avec des paris positionnés spécifiquement sur la date du 28 février et l'option « Oui »... tout juste quelques heures avant la frappe.

Un faisceau d'indices également mis en lumière par le démocrate et membre de la Chambre des représentants pour la Californie, Mike Levin, sur le réseau X, avec un compte Polymarket en particulier - nommé « Magamyman » - qui a pris position au moment où les frappes contre l'Iran avaient encore seulement 17 % de probabilité d'intervenir. De quoi « transformer environ 87 000 dollars en plus d’un demi-million de dollars en une nuit ».

🗞️ Ils réalisent plus d'1 million de gains grâce à de l’insider trading sur leur propre délit d'initié

Il semble qu’un compte Polymarket nommé « Magamyman » ait gagné 515 000 dollars en une seule journée en pariant sur la frappe américaine contre l’Iran survenue la nuit dernière, le premier trade intervient 71 minutes avant que l’information ne devienne publique. Mike Levin

L'occasion de rappeler que « Donald Trump Jr. siège au conseil consultatif de Polymarket et que sa société a investi plusieurs dizaines de millions de dollars dans la plateforme l’an dernier », tout en précisant que « les marchés prédictifs ne peuvent pas devenir un moyen de tirer profit d’informations privilégiées sur des actions militaires ».

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU

Sources : Bubblemaps, Mike Levin

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.