Une affaire de délit d’initié récemment révélée par l’enquêteur crypto ZachXBT pourrait-elle en cacher une autre encore plus vicieuse et lucrative ? Une activité suspecte sur la plateforme Polymarket semble le confirmer, avec un pari ouvert sur le résultat d’une enquête qui aurait permis d’empocher plus d’1 million de dollars à ceux qu’elle était censée viser.

Un délit d'initié peut en cacher un autre

Le secteur des cryptomonnaies regorge d'opportunités de rendement lucratives et officielles, mais cela n'empêche pas certains acteurs opportunistes et peu scrupuleux de procéder à des activités plus douteuses de type « insider trading », consistant à profiter d'informations confidentielles à leur avantage.

Une réalité récemment remise sur le devant de la scène par l'enquêteur crypto ZachXBT, qui promettait depuis quelques jours de révéler une importante campagne de délit d'initié menée par certains employés de l’une « des entreprises crypto les plus rentables ».

🔍 Quelles sont les bonnes pratiques pour affronter un bear market

L'occasion pour les parieurs de la plateforme de marchés prédictifs Polymarket de lancer des paris - avec un volume proche des 40 millions de dollars - sur le résultat de cette enquête, et plus précisément le nom de la société qui devait se retrouver exposée.

Quelle société crypto ZachXBT exposera-t-il pour délit d'initié ?

Finalement, ZachXBT a rendu les résultats de son enquête publics ce 26 février, en dévoilant de ce fait la plateforme de trading de perpétuels Axiom et plus précisément l'un de ses employés associé au compte « WheresBroox » sur le réseau X.

De quoi régler cette histoire de délit d'initié ? Pas vraiment, si l'on en croit les multiples portefeuilles identifiés comme suspects sur le marché de Polymarket ouvert en lien à cette enquête.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Plus de 420 000 dollars de gains supplémentaires pour WheresBroox ?

Des faits récemment révélés par le compte Lookonchain sur le réseau X, au sujet de 12 adresses suspectées de délit d'initié concernant le résultat du pari ouvert sur Polymarket pour connaître l'identité de l'entreprise ciblée par une activité de délit d'initié, avec un gain total supérieur à 1 million de dollars.

Nous avons constaté que de nombreux initiés ont réalisé d’importants profits en pariant sur quelle entreprise crypto ZachXBT allait exposer pour délit d’initié. Ensemble, ils ont réalisé un profit total de 1,02 million de dollars. Lookonchain

🗞️ Délit d'initié sur Polymarket ? Des insiders s'enrichissent sur l'arrestation de Nicolás Maduro

De quoi pousser les analystes on-chain du compte Bubblemaps à enquêter plus précisément, au point de rapidement découvrir « un lien entre WheresBroox et le trader le plus rentable de Polymarket qui a gagné 400 000 dollars en pariant sur l'enquête de ZachXBT ».

Le portefeuille 0x054e a parié 212 000 dollars sur le « Oui » pour Axiom à 0,33 dollar, devenant ainsi le plus gros détenteur de ce marché, au point de gagner 421 000 dollars sur ce trade. Note : il a également acheté des parts sur le « Non », une procédure courante pour éviter la détection. Bubblemaps

Une situation qui ne manque pas de souligner une nouvelle fois les failles évidentes des marchés prédictifs face à des procédures de délit d'initié qui permettent à certains parieurs de profiter des données qu'ils détiennent pour réaliser des bénéfices importants.

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU

Sources : Lookonchain, Bubblemaps

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.