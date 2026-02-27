L'enquêteur on-chain ZachXBT dévoile une importante affaire de délit d'initié — Que s'est-il passé ?

Dans un long thread sur X, l'enquêteur on-chain ZachXBT a révélé les résultats d'un important délit d'initiés de la part d'employés du DEX Axiom. Que s'est-il passé ?

ZachXBT dévoile les résultats de son enquête sur un important délit d'initié

Lundi, le célèbre enquêteur on-chain ZachXBT promettait de révéler le 26 février les résultats d’une importante enquête concernant de multiples délits d’initiés d’employés de l’une « des entreprises crypto les plus profitables ».

En l’occurrence, il s’agit d’employés de la plateforme de trading de perpétuels crypto Axiom, et plus particulièrement de l’un étant identifié sur X avec le pseudo @WheresBroox, chargé du développement commercial. Dans son thread, ZachXBT révèle également les pseudos Discord de certains : Ryciu (ryciuno), gowno_. et Mystery (mystery_s0l).

À titre informatif, Axiom est effectivement une application particulièrement rentable, pointant notamment à la 14e du classement général et 4e sur Solana (SOL), avec plus de 260 000 dollars de revenus en 24 heures, selon les données de DefiLlama.

Ainsi, ZachXBT explique que Broox pouvait suivre toute l’activité de n’importe quel utilisateur de la plateforme, grâce à son code de parrainage, son wallet ou bien son identifiant. Après avoir établi toute une liste de suivi, l’intéressé a créé un groupe privé d’autres employés, et ZachXBT met en avant un enregistrement d’appel dans lequel Broox explique ses conditions pour accéder aux données.

Plus tard, le groupe a même créé une feuille Google Sheet réunissant les adresses de plusieurs influenceurs afin de suivre leur activité :

Le groupe a créé un Google Sheet répertoriant les portefeuilles de plusieurs influenceurs cibles, en cartographiant les adresses de portefeuilles collectées à partir des données obtenues par Broox via le tableau de bord interne d'Axiom. Plusieurs influenceurs mentionnés dans la feuille ou dans les captures d'écran divulguées ont été contactés et ont confirmé indépendamment l'exactitude des données de portefeuille qui leur étaient attribuées.

Dans la liste ci-dessus, le dénommé Marcell aurait par exemple la réputation de liquider ses positions sur le dos de sa communauté et aurait été suivi en raison de la quantité importante de memecoins qu’il achetait.

En fin de Thread, ZachXBT indique également que ce mois-ci, Broox aurait expliqué à la personne derrière le pseudo gowno_. comment gagner rapidement 200 000 dollars grâce aux données privilégiées, et lui montrant notamment des exemples de gains passés suggérant que les pratiques durent depuis début 2025 au moins.

Tandis que l’enquêteur souligne un manque de garde-fous du côté d’Axiom pour empêcher ces abus, le protocole a communiqué sur ces révélations :

Nous sommes choqués et déçus d'apprendre qu'un membre de notre équipe a abusé des outils internes de support client pour consulter les portefeuilles des utilisateurs. Nous avons supprimé l'accès à ces outils et nous continuerons d'enquêter et de tenir les parties fautives responsables. Cela ne nous représente pas en tant qu'équipe ; nous avons toujours privilégié l'utilisateur. Nous vous tiendrons informés sur Twitter dès que nous aurons plus d'informations.

En parallèle, une autre activité suspecte a été détectée sur Polymarket, une adresse ayant retiré plus de 224 000 dollars de gains sur un marché prédictif spéculant sur les révélations de ZachXBT, après avoir changé d’avis au dernier moment au sujet d’Axiom.

Sources : X, Polymarket

