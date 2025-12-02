Les marchés prédictifs de Kalshi débarquent sur Solana

Pour se plonger à son tour dans la tokenisation, le spécialiste des marchés prédictifs Kalshi a officialisé son arrivée sur Solana (SOL). Cela fera-t-il concurrence au leader Polymarket ?

le 2 décembre 2025 à 10:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Les marchés prédictifs de Kalshi débarquent sur Solana
Test logo

Solana

126.98$

Notre fiche

Solana

Acheter Solana (SOL)

Partenaire Kraken

Solana accueille les marchés prédictifs de Kalshi

Avec l'engouement autour de l'élection présidentielle américaine l'année dernière, les marchés prédictifs ont pris de l'essor, à commencer par Polymarket. Néanmoins, le concept n'est pas nouveau, bien que la blockchain apporte au secteur une portée nouvelle.

Lancée en 2018, la plateforme Kalshi vient à son tour de sauter le pas de la tokenisation, en débarquant sur Solana (SOL).

À cette occasion, 2 millions de dollars ont été alloués aux développeurs d'applications et la technologie serait également bientôt disponible sur Axiom. D'ores est déjà, les agrégateurs de liquidité Jupiter et DFlow apportent par ailleurs du volume à Kalshi, en intégrant les marchés prédictifs sur leur plateforme.

👨‍🏫 Tout savoir sur les marchés prédictifs

Dans des propos recueillis par CNBC, John Wang, le responsable des cryptomonnaies de Kalshi, revient sur l'opportunité que représente le secteur pour l'industrie :

blockquote icon

Le monde des cryptomonnaies compte de nombreux utilisateurs experts. Il s’agit d’exploiter les milliards de dollars de liquidités que possède le secteur des cryptomonnaies, et de permettre aux développeurs de créer des interfaces tierces qui utilisent la liquidité de Kalshi.

Si pour l'heure Polymarket fait figure de leader sur les marchés prédictifs décentralisés, l'hybridation de Kalshi est maintenant à surveiller, dans le sens où celle-ci pourrait parvenir à conquérir des parts de marché auprès des nombreux utilisateurs de Solana.

👉 Dans l'actualité également — Actions tokenisées : le Nasdaq souhaite avancer « aussi vite que possible »

En outre, notons que la plateforme détient une licence fédérale auprès de la Commodities futures Trading Commission (CFTC) depuis le mois de novembre 2020, ce qui pourrait lui ouvrir plus facilement certaines portes, notamment l'hypothétique intégration à venir sur Coinbase.

Achetez et tradez de la crypto sur le DEX le plus performant de Solana
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Sources : X, CNBC

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2220 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Solana

Voir plus
Tout voir
Test logo

SOL

Solana

-0.11%

126.98$

Notre fiche explicative sur

Solana

Acheter Solana (SOL)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Pourquoi le Bitcoin (BTC) chute-t-il de nouveau à 86 000 dollars ?

Pourquoi le Bitcoin (BTC) chute-t-il de nouveau à 86 000 dollars ?

 Cryptos : dans un mois, le fisc verra automatiquement tout ce que vous tradez

Cryptos : dans un mois, le fisc verra automatiquement tout ce que vous tradez

 Fed : un risque de « baisse de taux hawkish » pour Bitcoin

Fed : un risque de « baisse de taux hawkish » pour Bitcoin

 Cet investisseur abaisse sa prévision pour le Bitcoin de 250 000 à 100 000 dollars pour la fin de l'année

Cet investisseur abaisse sa prévision pour le Bitcoin de 250 000 à 100 000 dollars pour la fin de l'année