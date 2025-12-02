Les marchés prédictifs de Kalshi débarquent sur Solana

Pour se plonger à son tour dans la tokenisation, le spécialiste des marchés prédictifs Kalshi a officialisé son arrivée sur Solana (SOL). Cela fera-t-il concurrence au leader Polymarket ?

Solana accueille les marchés prédictifs de Kalshi

Avec l'engouement autour de l'élection présidentielle américaine l'année dernière, les marchés prédictifs ont pris de l'essor, à commencer par Polymarket. Néanmoins, le concept n'est pas nouveau, bien que la blockchain apporte au secteur une portée nouvelle.

Lancée en 2018, la plateforme Kalshi vient à son tour de sauter le pas de la tokenisation, en débarquant sur Solana (SOL).

À cette occasion, 2 millions de dollars ont été alloués aux développeurs d'applications et la technologie serait également bientôt disponible sur Axiom. D'ores est déjà, les agrégateurs de liquidité Jupiter et DFlow apportent par ailleurs du volume à Kalshi, en intégrant les marchés prédictifs sur leur plateforme.

👨‍🏫 Tout savoir sur les marchés prédictifs

Dans des propos recueillis par CNBC, John Wang, le responsable des cryptomonnaies de Kalshi, revient sur l'opportunité que représente le secteur pour l'industrie :

Le monde des cryptomonnaies compte de nombreux utilisateurs experts. Il s’agit d’exploiter les milliards de dollars de liquidités que possède le secteur des cryptomonnaies, et de permettre aux développeurs de créer des interfaces tierces qui utilisent la liquidité de Kalshi.

Si pour l'heure Polymarket fait figure de leader sur les marchés prédictifs décentralisés, l'hybridation de Kalshi est maintenant à surveiller, dans le sens où celle-ci pourrait parvenir à conquérir des parts de marché auprès des nombreux utilisateurs de Solana.

👉 Dans l'actualité également — Actions tokenisées : le Nasdaq souhaite avancer « aussi vite que possible »

En outre, notons que la plateforme détient une licence fédérale auprès de la Commodities futures Trading Commission (CFTC) depuis le mois de novembre 2020, ce qui pourrait lui ouvrir plus facilement certaines portes, notamment l'hypothétique intégration à venir sur Coinbase.

Achetez et tradez de la crypto sur le DEX le plus performant de Solana

Sources : X, CNBC

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.