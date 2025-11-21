Marchés prédictifs, actions tokenisées… : Coinbase pourrait bientôt dévoiler de nombreuses nouveautés

Pour le 17 décembre prochain, Coinbase a promis le début d’une nouvelle ère sur sa plateforme de cryptomonnaies avec de nouveaux produits à venir. À quoi pouvons-nous nous attendre ?

le 21 novembre 2025 à 8:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Coinbase promet une nouvelle ère et voici ce à quoi nous pourrions nous attendre

Ces derniers mois, nous avons observé certaines plateformes de cryptomonnaies, à commencer par Kraken, diversifier grandement leur offre de produits. Alors que ce cycle n'a clairement pas été favorable pour la plupart des altcoins, cela pourrait être un choix de diversification judicieux pour traverser un potentiel bear market à venir, en maintenant ainsi un niveau d'activité ne dépendant pas nécessairement des prix des cryptos.

C'est probablement un tel raisonnement qui motive Coinbase actuellement, à en croire les révélations faites par la hackeuse white hat Jane Manchun Wong, dont la spécialité est de révéler de nouvelles fonctionnalités en avant-première en analysant les codes sources publics de célèbres applications.

D'après ses recherches, Coinbase serait ainsi sur le point de dévoiler bon nombre de nouveautés, comme une intégration des marchés prédictifs de Kalshi :

Interface présumée des potentiels marchés prédictifs sur Coinbase

🔎 Quel est notre avis sur la plateforme de cryptomonnaies Coinbase ?

Au lendemain de sa publication, l'intéressée a précisé que cette interface n'était plus disponible publiquement, mais ses révélations ne s'arrêtent pas là. Et pour cause, elle a aussi avancé que Coinbase pourrait lancer une plateforme de trading d'actions tokenisées, mais également un assistant IA baptisé « Génie ».

Dans la continuité de ces scoops, alors que Jane Manchun Wong a voulu dévoiler que Coinbase travaillait sur des fonctionnalités de lending, la plateforme l'a devancée en officialisant quelques heures avant une nouvelle intégration de Morpho pour emprunter des USDC contre des ETH.

Un autre indice pourrait donner du crédit à ses découvertes, à savoir le fait qu'un employé de Coinbase a commenté l'une de ses publications en se disant heureux qu'elle couvre à nouveau une entreprise où il travaille. À cela, l'enquêtrice a répondu :

blockquote icon

Je suis sincèrement intrigué par la résurgence des cryptomonnaies dans ce nouveau contexte plus favorable.

👉 Dans l'actualité également — Binance adopte le BUIDL de BlackRock — Qu’est-ce que cela apporte comme nouveautés ?

Plus tôt cette semaine, Coinbase a aussi officialisé le début « nouvelle ère », dont les détails seraient dévoilés lors d'un live le 17 décembre prochain. À cette occasion, des annonces ont ainsi été promises quant à de nouveaux produits, ce qui pourrait dès lors confirmer les hypothèses dont il est question ici.

Source : X

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

Cryptoast

