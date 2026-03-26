Délits d'initiés sur Polymarket et Kalshi : les membres du gouvernement américain pourraient être interdits d'utiliser les marchés prédictifs

Aux États-Unis, le projet de loi PREDICT Act a été déposé pour prévenir les délits d'initiés au sein du gouvernement sur les plateformes de marchés de prédiction. Qui serait concerné ?

PREDICT Act : un projet de loi pour combattre les délits d'initiés au gouvernement américain

Aux États-Unis comme dans de nombreuses juridictions du monde, le délit d’initié est puni par la loi. Pourtant, en de trop nombreuses occasions, nous voyons des coïncidences curieuses entre des faits géopolitiques et des paris gagnants sur des plateformes de marchés prédictifs, comme Polymarket et Kalshi.

Dans les faits, les délits d’initiés ne datent pas d’hier, et ces nouvelles plateformes ne sont que de nouvelles options pour une activité malhonnête au moins aussi vieille que les marchés financiers.

Pour tenter de contrer ces abus, les représentants américains Adrian Smith et Nikki Budzinski ont présenté cette semaine le projet de loi bipartisan PREDICT Act, un acronyme de « Preventing Real-time Exploitation and Deceptive Insider Congressional Trading Act ».

🔎 Tout savoir sur les marchés de prédiction

Concrètement, l’objectif de cette loi est d’interdire « aux membres du Congrès, à leurs conjoints et enfants à charge, au président et au vice-président, ainsi qu'aux personnes nommées à des postes politiques, y compris celles occupant des fonctions relevant de la fonction publique, de spéculer sur les résultats d'événements politiques, les décisions politiques et autres actions gouvernementales sur les marchés de prédiction ».

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

En cas de manquement avéré, la sanction pour le contrevenant serait de 10 % du montant engagé dans la transaction interdite, ainsi que d’une restitution intégrale au Trésor américain des profits réalisés. Petite subtilité notable ici : à l’inverse de celle d’un membre du Congrès, la famille du président des États-Unis ne serait pas concernée dans la version actuelle du texte.

Pour Adrian Smith, la mesure répond toutefois à des préoccupations grandissantes face à ces fameuses coïncidences de plus en plus flagrantes dont nous parlions plus tôt :

Les Américains en ont assez des politiciens qui abusent de leur influence à des fins personnelles, et l’essor des marchés de prédiction a rendu ces préoccupations encore plus pertinentes. Ces derniers mois, nous avons constaté des cas de traders peu connus réalisant des profits considérables sur des événements aussi divers qu’une guerre avec l’Iran ou la durée d’un shutdown gouvernemental, ce qui soulève des questions légitimes quant à l’utilisation d’informations privilégiées. Je suis ravi de collaborer avec la représentante Budzinski afin de combler cette lacune et de garantir que ceux qui ont accès à des informations sensibles ne puissent pas en tirer profit.

👉 Dans l'actualité également — Polymarket : un insider haut placé ? Il prédit les frappes israéliennes et américaines depuis 2024

Pour l'heure, précisons qu'il ne s'agit encore que d'un projet de loi et qu'il pourrait ne jamais être adopté. Toutefois, l'initiative a au moins le mérite de mettre la lumière sur les délits d'initiés, qui semblent bel et bien répandus au sein du gouvernement américain.

Protégez votre vie privée dès maintenant avec Proton VPN

Publicité

Source : Communiqué de presse

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.