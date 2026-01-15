Enquête de la SEC sur Zcash (ZEC) – Le régulateur conclut son investigation

La cryptomonnaie anonyme Zcash (ZEC) faisait l’objet d’un début d’enquête de la Securities and Exchange Commission. Mais l’institution américaine a conclu son investigation, n’ayant pas trouvé de raison d’entamer des poursuites judiciaires. C’est une victoire pour Zcash, qui fait l’objet d’un fort enthousiasme ces derniers mois.

Une enquête de la SEC se conclut sans poursuite judiciaire pour Zcash

Alors que les protocoles liés à la vie privée font l’objet d’un enthousiasme renouvelé ces derniers mois, ils sont aussi davantage surveillés. C’est le cas du Zcash (ZEC), dont l’explosion du cours a été suivie par une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC). Au mois de décembre dernier, le fondateur du projet, Zooko Wilcox, avait en effet indiqué que l’institution avait lancé une enquête pour fraude.

Mais l’institution n’aura pas conclu à des activités illégales de la part des équipes promouvant la cryptomonnaie. La Fondation Zcash a publié un communiqué hier, expliquant que l’enquête était close, la SEC n’ayant pas trouvé d’élément qui justifieraient une poursuite des investigations :

Nous sommes heureux d’annoncer que la SEC a conclu son examen et nous a informés qu’elle n’entend pas recommander de mesures d’application ni d’autres changements à l’encontre de la Zcash Foundation concernant cette affaire. Ce résultat reflète notre engagement en faveur de la transparence et du respect des exigences réglementaires applicables.

Cette décision souligne la clémence actuelle de la SEC et plus largement de l’administration américaine, qui n’a pas toujours été aussi mesurée avec les outils de préservation de la vie privée. Des projets comme Samourai Wallet et Tornado Cash ont subi des initiatives judiciaires ciblées ces dernières années.

Une victoire pour Zcash en plein boom de sa cryptomonnaie

Les cryptomonnaies de vie privée sont en plein essor ces derniers mois. Cette semaine, le cours du XMR de Monero a ainsi pris 58,3 %. Le ZEC de Zcash a également connu des mois particulièrement positifs : sur un an, il a progressé de 746 %.

Ce matin, un ZEC s’échange contre 439 dollars. Si les belles performances du Zcash montrent l’engouement actuel autour de cette cryptomonnaie, il faut cependant rappeler que son cours n’atteint pas les sommets connus à ses débuts. En 2016, la cryptomonnaie Zcash s’échangeait en effet contre 3 191 dollars, un record absolu. Pour Monero, le scénario est différent : la cryptomonnaie XMR a atteint un record dans la journée d’hier, franchissant 797 dollars pour la première fois de son histoire.

Source : Zcash Foundation

