ETF BNB : VanEck fait sa demande auprès de la SEC

Dans la continuité des demandes pour des ETF sur les altcoins, VanEck a déposé son dossier sur le BNB auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Nous faisons le point.

VanEck ouvre le bal des ETF BNB spot

En l’espace d’un an, nous avons vu de plus en plus de demandes pour des ETF indexés à des altcoins, après l’approbation des fonds spot sur Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) aux États-Unis. Si aucun autre n’a encore été approuvé, pour le marché spot tout du moins, c’est au tour du BNB d’entrer dans la course, avec un dossier déposé par VanEck auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) :

L’objectif d’investissement du Trust est de refléter la performance du cours du « BNB », le token natif de la BNB Chain, déduction faite des frais d’exploitation du Trust. Pour atteindre cet objectif, le Trust détiendra des BNB et valorisera ses actions quotidiennement en fonction de l’indice […].

Tandis que plus largement, l’intégration du staking est encore sujette à une approbation réglementaire, VanEck a devancé cette question en intégrant cette subtilité à son formulaire S-1 :

Sous réserve de l’approbation réglementaire du staking, le Trust peut utiliser son BNB dans des activités de staking et peut donc gagner […] des revenus provenant des activités de staking.

Bien entendu, le parcours est encore long avant une éventuelle arrivée d’éventuels ETF BNB spot sur le marché américain. Néanmoins, cette demande en ouvre la voie à d’autres, tandis que l’actif est aujourd’hui la 5e plus grande cryptomonnaie du marché, avec une capitalisation de 84,42 milliards de dollars. En outre, le prix du BNB affiche un peu moins de 600 dollars l’unité, en hausse de 1,2 % sur 24 heures.

Même si le fonds venait à être approuvé, il s’agira ensuite pour lui de convaincre les investisseurs. Si l’engouement n’a fait aucun doute en ce qui concerne Bitcoin, nous avons aussi constaté que les ETF Ethereum avaient plus de mal à se faire une place, avec à peine plus de 8,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion au total aux États-Unis.

