Bitcoin : plus de 400 000 BTC ont été accumulés depuis son passage sous les 70 000 dollars

Le récent retour du Bitcoin sous le niveau des 70 000 dollars ne représente pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Car lorsque certains investisseurs comptabilisent leurs pertes, d’autres en profitent pour enclencher une stratégie « buy the dip » agressive.

Bitcoin sous les 70 000 dollars : les investisseurs en mode « buy the dip »

Chaque baisse importante et prolongée du Bitcoin entraîne les mêmes conséquences et hésitations de la part des investisseurs, au point de provoquer la rencontre inévitable entre ceux qui décident de vendre - parfois à perte - et ceux qui en profitent pour faire les soldes (buy the dip) en achetant du BTC au rabais.

Une situation récemment mise en lumière par la structure d'analyse Glassnode, avec un point de bascule visiblement identifié sur le niveau des 70 000 dollars. En effet, il semble que le récent passage du Bitcoin sous ce seuil symbolique soit à l'origine d'une campagne d'achat agressive impliquant un total de 429 000 BTC.

Des données visibles sur le graphique « Entity-Adjusted URPD » de Glassnode, qui permettent de voir à quels prix les BTC actuellement en circulation ont changé de main pour la dernière fois. De quoi identifier une possible zone de support solide sur laquelle viennent se positionner leurs détenteurs.

Une réalité enclenchée suite à ce que les analystes identifient comme un « trou d’air », lorsque le cours du BTC est soudainement passé de 80 000 à 70 000 dollars en tout juste 5 jours. Et alors que le Bitcoin a perdu 50 % de sa valeur depuis son dernier sommet, son offre concentrée dans la zone des 60 000 à 70 000 dollars vient d'enregistrer une augmentation significative de 43 %.

Un possible point bas pour le cours du BTC ?

À la date du 1er janvier 2026, la quantité disponible de Bitcoin située dans la tranche des 60 000–70 000 dollars représentait environ 997 000 BTC. Un chiffre désormais situé aux alentours de 1,43 million d'unités qui représente plus de 8 % de son offre en circulation (hors plateformes d'échange de cryptomonnaies).

Serait-ce l'occasion de valider le point bas tant attendu pour le cours du BTC ? Une conclusion probablement un peu hâtive, si l'on considère que la capitulation du Bitcoin n'aurait pas encore eu lieu, selon les analystes de CryptoQuant, avec un possible niveau de support décisif aux alentours des 55 000 dollars.

Quoi qu'il en soit, le retour des acheteurs sur le marché de Bitcoin apparaît comme une bonne nouvelle face à un prix qui continue pourtant de baisser. Car cela indique à la fois que l'optimisme reste de mise dans le cadre d'une stratégie sur le long terme, mais également qu'à moins de 65 000 dollars, le BTC devient très attractif.

Source : Glassnode

