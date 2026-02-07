Strategy lance un programme de sécurité pour contrer le risque quantique sur Bitcoin (BTC)

La plus grande trésorerie en Bitcoin (BTC) du monde, Strategy, envisage sérieusement le risque quantique pour la plus grande cryptomonnaie. Son PDG Michael Saylor confirme que des investissements vont être faits pour la sécurité du réseau.

Le risque quantique pris très au sérieux par Strategy

Si Strategy rapporte des pertes très importantes pour le quatrième trimestre 2025, l’entreprise ne compte pas abandonner le Bitcoin de sitôt. Michael Saylor a ainsi évoqué le sujet du risque quantique dans une conférence donnée pour présenter les résultats de l’entreprise.

💡 Pour en apprendre plus – L’informatique quantique pourrait-elle faire tomber Bitcoin ?

Strategy va initier un programme de sécurité centré autour du Bitcoin, en partenariat avec la communauté BTC globale :

Nous pensons qu’il est raisonnable et approprié pour nous de faire ceci, étant donné notre grande responsabilité en tant que détenteur de Bitcoin. Mais nous voulons faire ceci d’une manière responsable.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Une menace à l’horizon 2036

Bien que l’entreprise ne considère pas le risque quantique comme une menace immédiate, elle doit être prise en compte pour les années à venir. Selon Michael Saylor, l’arrivée de progrès informatiques capables de mettre en péril la sécurité de Bitcoin se fera en effet dans une dizaine d’années. Le PDG de Strategy souligne par ailleurs que la communauté Bitcoin est déjà en train de créer des solutions pour écarter la menace.

👉 A lire – Strategy : le Bitcoin devra plonger à 8 000 dollars avant de poser des problèmes

À ce stade, les recherches sur le sujet suggèrent que 25 % des BTC existants sont vulnérables. Il s’agit surtout d’adresses P2PK, ainsi que d’adresses qui ont été réutilisées. Mais appliquer un correctif ne suffit pas : il faut évoluer avec les progrès de l’informatique quantique, comme l’a souligné Michael Saylor :

Il faut faire preuve de beaucoup de discernement pour traiter ces risques. Et il faut les aborder au bon moment : ni trop tôt ni trop tard. Car trop tôt, on ne dispose probablement pas encore de la bonne technologie ; et trop tard, on s’expose excessivement en acceptant des risques qu’on ne devrait pas accepter.

Source : Strategy

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.