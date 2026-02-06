Alors que le prix du Bitcoin continue de baisser, la société Strategy se retrouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs, suite à la révélation de 12,4 milliards de dollars de pertes pour le 4e trimestre 2025. Une situation qui ne semble pas inquiéter ses responsables, bien au contraire…

Strategy : le Bitcoin devra plonger à 8 000 dollars avant de poser des problèmes de bilan

Alors que le prix du Bitcoin continue de baisser, la société Strategy se retrouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs, suite à la révélation de 12,4 milliards de dollars de pertes pour le 4e trimestre 2025. Une situation qui ne semble pas inquiéter ses responsables, bien au contraire…

Strategy affiche 12,4 milliards de dollars de pertes pour le 4e trimestre de 2025

Les temps apparaissent comme difficiles pour les entreprises cotées en bourse dont la principale activité consiste à accumuler du Bitcoin par tous les moyens possibles. Et pour cause, le cours du BTC a enclenché une forte tendance baissière, au point de se retrouver désormais sous le niveau de son précédent sommet de 2021.

Une situation qui ne fait clairement pas les affaires de Strategy, leader incontestée des Bitcoin Treasury Companies avec son portefeuille composé de 713 502 BTC au dernier décompte. D'autant plus suite à la publication de ses résultats pour le 4e trimestre de 2025, qui affichent une perte de 12,4 milliards de dollars.

Autant dire que le timing n'est pas bon, alors que le Bitcoin vient d'enclencher une baisse de plus de 20 % sur les 7 derniers jours, dont environ 6 % rien que sur les dernières 24 heures. De quoi fragiliser un peu plus le cours de l'action MSTR de Strategy, en baisse de plus de 17 % sur les dernières 24 heures... et de plus de 70 % sur les 6 derniers mois.

L'action MSTR de Strategy continue de plonger

Un nouveau coup dur pour l'entreprise de Michael Saylor ? Apparemment pas, si l'on en croit la dernière publication du fondateur de Strategy sur le réseau X qui se résume à un unique mot : « HODL ». Ou, pour être plus précis, ne paniquez pas et conservez vos BTC coûte que coûte pour des jours meilleurs.

Le Bitcoin devra plonger à 8 000 dollars avant de poser des problèmes de bilan

Une situation qui place une nouvelle fois Strategy dans le viseur de ceux qui ne croient pas en son modèle de développement associé au Bitcoin. L'occasion pour son PDG, Phong Le, de remettre les pendules à l'heure lors de la révélation de ses résultats financiers en expliquant très clairement jusqu'à quel niveau de stress son entreprise peut résister.

Dans un scénario de baisse extrême, si le prix du bitcoin chutait de 90 % pour atteindre 8 000 dollars, ce serait le point auquel notre réserve de BTC serait équivalente à notre dette. À partir de là, nous ne serions plus en mesure de rembourser nos obligations convertibles, et nous devrions alors envisager une restructuration, l’émission de nouvelles actions ou l’émission d'une dette supplémentaire. Phong Le

Dans le même temps, Michael Saylor en a profité pour revenir sur le risque quantique régulièrement mis en avant comme un problème pour la sécurité du Bitcoin. Selon lui, il s'agirait essentiellement d'une « horrible campagne de FUD » face à une technologie qui ne représentera pas une réelle menace avec au moins une décennie.

Le Bitcoin est évolutif, et il peut être renforcé par des mises à jour. Nous sommes optimistes et nous pensons que l’humanité saura relever les défis, et que nous mettrons en place les évolutions nécessaires pour y répondre de manière rationnelle. Michael Saylor

Source : Michael Saylor

