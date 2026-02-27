Entre 11 et 15 millions de Français touchés par une fuite de données médicales

France 2 révèle une fuite de données médicales touchant jusqu'à 15 millions de Français La France et ces entreprises sont la cible de nombreuses fuites de données depuis près d'un an, touchant probablement 100 % de la population avec plus de 90 millions de comptes seulement depuis le début de l'année 2026. Désormais, les zones […]

France 2 révèle une fuite de données médicales touchant jusqu'à 15 millions de Français

La France et ces entreprises sont la cible de nombreuses fuites de données depuis près d'un an, touchant probablement 100 % de la population avec plus de 90 millions de comptes seulement depuis le début de l'année 2026.

Désormais, les zones les plus opaques du web hébergent des archives compromettantes facilitant les usurpations d'identités et alimentant les réseaux criminels à l'origine de la cinquantaine d'enlèvements touchant les entrepreneurs français du secteur des cryptomonnaies depuis début 2025.

D’après de récentes révélations de France 2, une base de données contenant les dossiers médicaux de millions de patients français circulerait actuellement en accès libre.

Extrait de la base de données

Les estimations évoquent entre 11 et 15 millions de personnes potentiellement touchées par cette fuite d’ampleur contenant de nombreux dossiers et informations précises selon le média.

Il ne s’agirait pas de données hachées ou chiffrées, mais de notes rédigées en clair par des professionnels de santé. Elles mentionnent notamment des sérologies, des orientations sexuelles ou encore des convictions religieuses.

Les journalistes de France 2 ayant pu consulter un échantillon affirment l'authenticité des informations, les journalistes auraient contacté certaines personnes figurant dans ces dossiers, toutes ont confirmé la véracité des informations.

Le pirate à l’origine de ce vol de données affirme avoir ciblé Cegedim, entreprise commercialisant les bases de données et des logiciels médicaux, qui équipe aujourd’hui environ 25 000 cabinets et 500 centres de santé sur l’ensemble du territoire.

Le hacker dénonce un manque de réactivité et de prise au sérieux de la part de l’entreprise. Il affirme avoir alerté celle-ci au sujet d’une vulnérabilité affectant ses serveurs, sans jamais obtenir de réponse. À ce stade, aucune communication officielle n’a été publiée par la société.

Repenser la confidentialité devient une urgence en France

Cette nouvelle fuite ne doit pas être prise à la légère, l’exposition de données médicales aussi intimes représente une menace directe des libertés individuelles et ouvre la voie à des formes de chantage ou de discrimination ciblée. Les gouvernements futurs pourraient également utiliser ces données comme outil de propagande ou de censure de la population.

Malheureusement, jusqu'ici les fuites de données précédentes ont été complètement ignorées par les autorités et le gouvernement français.

Le Bitcoin et les autres cryptomonnaies ont d’ailleurs été conçus à l’origine pour se passer d’intermédiaires financiers exigeant une collecte systématique de données personnelles.

Pourtant, les réglementations imposant des procédures de vérification d’identité dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) encadrent strictement l’achat et la vente de ces actifs numériques, alors même que leur efficacité demeure largement débattue. On estime en effet qu’environ 200 euros sont dépensés par les entreprises du secteur pour chaque euro récupéré au titre de la fraude.

Ce déséquilibre interroge la pertinence du modèle actuel. Il devient nécessaire de repenser notre système afin de garantir qu’il ne compromette ni l’intégrité, ni la sécurité, ni la vie privée des utilisateurs de ces plateformes, mais aussi des patients voulant se soigner.

Sources : France 2, FrenchBreaches

