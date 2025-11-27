La Pool des Chauffagistes : le mining communautaire de Bitcoin made in France

Le chauffage représente un poste de dépenses important dans le budget des ménages. À l'approche de l'hiver, il est important de se demander si la solution adoptée par le passé demeure une formule adaptée à la configuration de votre logement et aux besoins de ses occupants. Et si, cette année, vous envisagiez une approche innovante en intégrant le minage de Bitcoin à vos calculs énergétiques ? Venez découvrir la pool des Chauffagistes, une initiative communautaire française et 100 % « pleb ».

Les fondamentaux de Bitcoin : sécurité décentralisée et Proof of Work

Afin de bien comprendre le mining de Bitcoin il faut revenir aux fondamentaux. Imaginée par Satoshi Nakamoto, la sécurité repose sur un équilibre délicat entre 3 parties prenantes, permettant la distribution du pouvoir et garantissant l'intégrité du réseau.

Dans cette relation, le mineur joue un rôle essentiel puisqu'il valide et crée les blocs. Afin de contrebalancer ce pouvoir, les noeuds viennent vérifier et valider les transactions et les blocs, censurant les blocs incorrects ou frauduleux. Enfin, les utilisateurs du réseau Bitcoin constituent le dernier maillon de la chaîne puisque ce sont eux qui ont le pouvoir de choisir quelle chaîne de blocs ils vont utiliser.

🤔 Qui est ce fameux Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin ?

Cet équilibre établi une situation dans laquelle chaque acteur du réseau est incité à agir correctement afin de protéger à la fois ses propre intérêts et ceux des autres participants.

Enfin, le Proof of Work (PoW) représente le lien physique entre le monde réel et Bitcoin. Ce lien veille à ce que la participation au réseau et la validation des transactions nécessitent un investissement en ressources tangibles. Ainsi, la production et la validation des blocs ont un coût énergétique réel, empêchant la monopolisation du réseau par des entités qui pourraient prendre le contrôle sans aucune barrière d'entrée significative.

Écrire l'histoire de Bitcoin dans son registre public : immuabilité de la blockchain et analogie du puzzle

Le processus de minage consiste donc à résoudre une sorte de puzzle numérique, un hash valide et acceptable par le réseau Bitcoin (définit en fonction des critères établis par le protocole). Le premier mineur à résoudre ce puzzle présente sa solution à l'ensemble du réseau qui peut vérifier la validité du travail effectué. Le bloc est ensuite validé et ajouté au grand livre comptable de Bitcoin (la blockchain). Puis, le mineur reçoit une récompense en BTC afin de reconnaitre le travail effectué et amortir les coûts induis dans le processus.

Pour résoudre ce puzzle, les mineurs doivent résoudre un problème mathématique très difficile. Ce problème consiste à trouver un nombre magique appelé « nonce » qui une fois qu'il est combiné aux données du bloc donne un résultat spécifique appelé « hash ». Ainsi, tous les participants du réseau calculent en permanence pour tenter de trouver cette réponse.

Bien qu'il soit possible de trouver ce hash manuellement, la complexité de l'opération rend cette option irréalisable. Cette puissance de calcul est donc déployée par des machines, capables de réaliser des calculs rapidement.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Le mining en pool : additionner les forces pour multiplier les chances

Comme il n'existe pas de méthode intelligente pour trouver le hash, il faut essayer le maximum de possibilités chaque seconde et c'est cette capacité qui augmente les chances de gagner un bloc dans la grande loterie de Bitcoin.

Cette puissance se mesure en nombre de hashs calculés chaque seconde. Cela signifie que pour 1 kH/s, vous disposez d'une puissance de calcul de 1000 hashs par seconde. Vous proposez donc 1000 résolutions de puzzle chaque seconde.

Une petite machine de minage isolée et en compétition avec des géants du calcul voit donc ses chances de succès se réduire à un niveau négligeable. C'est pour cela qu'il est intéressant de réunir les ressources de calculs des plus faibles au sein d'une pool (traduction littérale de piscine en français). Les mineurs associés peuvent ainsi trouver des blocs plus fréquemment et distribuer les récompenses de manière équitable en fonction de la contribution de chacun.

👉 Qu'est-ce que le hashrate ?

Convergence entre le projet Attakai et la démocratisation du home-mining

Comme évoqué précédemment, pour relier Bitcoin au monde physique il faut une puissance de travail soutenue par de l'énergie. Les calculateurs utilisés dans le mining disposent d'une forte intensité énergétique et consomment une quantité significative d'électricité.

Cette consommation est due à la résistance électrique des composants, l'énergie qui circule dans ces derniers est en partie perdue et crée de la chaleur, on appelle cela l'effet « joule ». C'est sur ce constat que le principe d'Attakai (qui signifie « la température idéale » en japonais) va intervenir.

L'idée est de disposer d'une utilisation duale des machine de minage en exploitant à la fois son objectif premier de sécurisation du réseau Bitcoin et son potentiel de chaleur émise.

🍀 Comment le minage de Bitcoin peut-il transformer l'industrie de l'énergie ?

Afin de mieux comprendre l'intérêt de cette démarche, il faut étudier la relation entre l'énergie et la production de chaleur dans un système électrique. Pour un investissement de 1 kW d’énergie électrique, un radiateur électrique tout comme un mineur de Bitcoin, produisent 1 kW de chaleur.

La différence réside dans le fait qu'un mineur diffuse la chaleur de manière continue et homogène dans une pièce (contrairement aux anciens radiateurs) et qu'en plus il permet à son utilisateur de soutenir le réseau Bitcoin et d'acquérir un ticket potentiellement gagnant à la loterie, gagnant ainsi du BTC.

Feel Mining : générez des revenus passifs avec vos cryptos

La Pool des chauffagistes

Maintenant que vous avez intégré les bases du minage sur Bitcoin, vous êtes enfin prêts à découvrir l'objet de cet article : la Pool des Chauffagistes !

Ce projet prend sa source dans un serveur communautaire sur Discord, une plateforme de discussion qui a connu une évolution notable puisque initialement dédiée à Pi Network, elle s'est progressivement recentrée, sous l'impulsion de son créateur Fulcran, sur Bitcoin.

Quelques installations chez Chauffagistes. pic.twitter.com/j9Afgqe8kx — Chauffagistes Pool (@Chauff_pool) September 26, 2025

Avec près de 656 membres au moment d'écrire ces lignes, ce groupe d'échange à aujourd'hui pour vocation de faire monter en compétences ses membres sur le sujet Bitcoin. Ce sujet commun permet de réunir des personnes de tous horizons : bricoleurs, investisseurs, militants, passionnés de technologie...

Pour beaucoup, surtout parmi les premiers membres, c’est la découverte des vidéos de vulgarisation publiées par Fulcran sur YouTube, qui ont servi de porte d’entrée vers l’univers du Bitcoin. Comme le témoigne Hugo, « Fulcran a montré à quel point Bitcoin était accessible et concret ».

Puis, le 28 avril 2025, naît la pool des Chauffagistes : une initiative de minage « Bitcoin Pleb » sans frais, visant à valoriser la chaleur produite et à mutualiser les savoir-faire.

Esprit d'apprentissage et de découverte

Cet esprit de pédagogie porté par Fulcran, c'est également ce qui distingue cette pool des autres, à savoir cette capacité unique à rendre concrète, utile et transmissible une activité souvent perçue comme abstraite.

Ce forum est un espace collaboratif qui fonctionne comme un incubateur, permettant à ses membres d’expérimenter, d’apprendre et de progresser ensemble. Ces passionnés sont animés par une même curiosité et une envie commune d’innover.

L’esprit de cette communauté est à la fois chaleureux, technique et engagé. On y valorise la débrouille, le partage, et l’impact local. Tynaoned

Passionné d'informatique, Hugo fait partie des initiateurs du projet et s'occupe du développement du site web ainsi que de la gestion du tableau de bord permettant de visualiser les métriques de la pool communautaire.

Il explique que la véritable force de ce groupe c'est sa composition hétérogène :

Il y a de nouveaux arrivants pratiquement chaque jours, chacun avec sa façon de revaloriser la chaleur produite par ses mineurs. Ces personnes sont de vrais experts, d’autres débutent, mais tout le monde partage ses connaissances. C’est une communauté vivante, solidaire et passionnée, où chacun tire les autres vers le haut. Hugo

Nous avons pu le constater au travers de nos interviews puisque nous avons discuté avec un paysagiste, des étudiants, un ingénieur, des ouvriers...venant de France, de Belgique, du Burundi, de la Guadeloupe !

Plus la pool grandit et plus elle prend une tournure sérieuse. Parfois ça me fait sourire : à la base, on était juste une bande de passionnés qui voulaient chauffer leur salon en minant. ItRider

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000€ tradés en novembre*

Fonctionnement concret de la pool des Chauffagistes

Toutes les informations sur le fonctionnement de la pool sont librement accessibles sur le site officiel du projet. Quant aux composants logiciels développés en interne, ils sont publiés en open source sur GitHub, garantissant une transparence totale.

La pool s’appuie sur un Node hébergé en Île-de-France et bénéficie d’une redondance sur un second site géographique local.

Il existe donc 3 possibilités pour miner au sein de la pool des chauffagistes :

Le « solo-mining pur » - Il permet aux mineurs qui n'ont pas envie de maintenir un node de se connecter à celui des chauffagistes, vous jouez seul et 100 % des gains seront pour vous en cas de réussite ;

Le « minage privé collaboratif » - Il permet aux mineurs qui n'ont pas envie de maintenir un node de se connecter à celui des chauffagistes, vous jouez avec vos amis dans un groupe privé et vous partagez les gains comme vous l'entendez ;

Le « minage en Pool » - Vous mutualisez votre puissance de calcul avec les autres mineurs de la pool et les gains sont répartis en fonction de la somme des difficultés de vos shares sur les 6 derniers jours avant que le bloc ne soit trouvé. Les récompenses vont sur un wallet multi-signature détenu par plusieurs membres. Toutes les clés sont stockées sur des hardwares wallets.

Lorsque vous rejoignez la pool, vous pouvez demander le rôle « chauffagiste » sur le serveur Discord et accéder à un tableau de bord détaillé. Ce dernier vous permet de consulter toute sorte de statistiques sur vos machines de minage : hashrate, shares, etc...

Aujourd'hui, environ 75 appareils sont connectés à la pool de minage, pour une grosse vingtaine de mineurs et chaque jour de nouvelles personnes curieuses arrivent sur le Discord pour renforcer les rangs.

Il faut également noter que la pool ne retient aucun frais et fonctionne grâce aux dons de la communauté et au bénévolat des membres.

Ce n’est pas une pool commerciale : c’est un laboratoire collectif dans lequel la valorisation énergétique et le plaisir de miner passent avant tout ! Dans les grandes pools de minage, celui qui a un mineur très puissant et qui donne beaucoup de shares invalides gagne. Mais ici, ce qui compte c'est d'avoir moins de shares, mais valides. Mvg

Par ailleurs, depuis peu, chaque mois, la meilleure share du mois est récompensée par divers cadeaux offerts par des membres. Par exemple, en novembre, un kit NerdNOS est offert par Silexperience ainsi qu'un pack de bières IPA venant de chez drink Bob.

Une share est une unité qui sert à mesurer la contribution de chaque mineur au sein de la pool. Concrètement, il s’agit d’un hachage du bloc visé qui atteint une difficulté plus faible que la difficulté réelle exigée par le réseau Bitcoin. Les share permettent ainsi de prouver que le mineur travaille, même si le hachage produit n’est pas suffisant pour trouver un vrai bloc.

Une difficulté de 1.13 T sur une cible à ce moment de 129 T sur le réseau Bitcoin. Ce mois d'août au sein de la pool a été marqué par une share remarquable, avec un Avalon Nano 3. Un trophée offert à cette occasion par le goat @Silexperience Keep heating ! 🔥 pic.twitter.com/rHeaFbcgiK — Chauffagistes Pool (@Chauff_pool) September 4, 2025

Un catalyseur d'innovation et d'ingéniosité

Il y a quelques années, le home mining était encore une aventure artisanale et expérimentale. En 2022, une seule personne produisait des prototypes de Bitaxes, souvent bricolés dans des boîtes en plastique Tupperware, explique Silexperience.

Toujours autant de fierté de recevoir des photos de mineurs reliés à la pool 🔥 Pour s'y connecter, que ce soit pour du solo ou miner en commun avec nos membres, c'est ici : https://t.co/LdX1ARDV5Z pic.twitter.com/VaZDn6FYKx — Chauffagistes Pool (@Chauff_pool) August 14, 2025

Ce dernier a d'ailleurs été le premier en Europe à fabriquer ce type de mineur. Comme le confirme ProfScofield, l’arrivée des Bitaxes prémontés, disponibles notamment chez BitcoinBazar et proposés par Silexperience, a rendu l’approche technique bien plus accessible. Il explique qu'il est désormais possible de s’initier rapidement aux fondamentaux du minage, sans risque de découragement.

De plus, l’investissement initial, bien que non négligeable, est désormais accessible pour tous. Comme l'explique Evan, « le coût d’une machine clé en main, incluant les ajustements pour réduire le bruit et récupérer la chaleur, reste raisonnable comparé à un système de chauffage classique ».

Par ailleurs, les difficultés techniques sont minimisées grâce à une abondance de tutoriels en ligne notamment sur Plan B Academy et de communautés actives, toujours prêtes à partager leurs conseils et leur expérience.

Silexperience propose par ailleurs un support technique aux utilisateurs de Bitaxes présents sur la pool. Un coup de pouce plutôt utile, souligne Fulcran, qui permet à chacun de progresser sereinement, même face aux défis techniques.

Grâce à une forte atténuation de ces freins techniques et financiers, il est désormais plus facile d'aborder la double utilité du minage et de créer des dispositifs adaptés à ses propres besoins.

Au sein du groupe, plusieurs initiatives innovantes ont attiré notre attention. C'est le cas de celle de Bob, un brasseur qui n'accepte que le Bitcoin comme moyen de payement, qui souhaite chauffer ses cuves de brassage grâce à la chaleur de ses appareils de minage.

Silexperience a déjà réduit le coût énergétique de 8 foyers et 3 entreprises qui disposaient de panneaux solaires et utilisent l'énergie produite pour alimenter leurs mineurs. Il indique que ces derniers ont multiplié par 2 leur valorisation de leur production. Il souhaite également prochainement chauffer des serres grâce à cette chaleur perdue.

Enfin, bricobtc explique vouloir utiliser la source de chaleur de ses mineurs pour sécher ses fruits et ses herbes. Cette nouvelle utilisation lui permettrai 3 utilisations simultanées : chauffage, loterie Bitcoin et séchoir. Une utilisation plus rentable de ses économies qu'il dilapidait auparavant dans des jeux à gratter, nous confie-t-il.

La plupart des mineurs vont se contenter de disposer leurs mineurs dans les pièces qu'ils souhaitent chauffer. Mais les échanges ne manquent pas et les idées fusent sur le canal de discussion dédié aux chauffagistes, voici de quoi inspirer votre prochain système de chauffage d'appoint.

Conclusion

Cette démocratisation permet au minage de s'exprimer comme un levier d'éducation et un terrain d'expérimentation. C’est une manière de réconcilier technologie et sobriété, de produire de la valeur tout en répondant à des besoins réels.

J'adore mon Nano3S pour le côté chauffage. Il est très pratique et il m'a également permis à faire accepter le minage auprès de ma femme. Le chauffage donne un côté pratique. Plutôt que de faire chauffer une résistance sans aucun autre avantage, autant le faire en minant. Raph

Ainsi, dans la Pool des Chauffagistes, le minage n'est pas appréhendé comme une fin en soi, mais un moyen de produire de la chaleur utile, de fédérer des compétences et de documenter des solutions reproductibles, explique Tynaoned.

Ce projet permet de réunir des gens « autour de valeurs de transparence, d'autonomie et de sobriété technologique, tout en ouvrant des pistes pour des usages locaux, pédagogiques et énergétiques ».

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Sources : Interview de Fulcran, Tynaoned, Silexperience, KykyInvestGA, bricobtc, Mvg, ProfScofield, ItRider, Raph, Evan et Hugo ; Plan B Network

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.