Le Livret A et le LDDS peinent à convaincre : 740 millions d'euros de retraits en février

En février, le Livret A et le LDDS ont enregistré 740 millions d'euros de sorties, face à des rendements de moins en moins séduisants. Lumière sur la situation et les alternatives qui s'offrent aux Français.

Le Livret A et le LDDS enregistrent leur deuxième mois consécutif de sorties

Si les Français sont généralement de bons épargnants, ils sont aussi réputés pour être particulièrement averses au risque, préférant souvent à l’investissement des solutions comme les livrets réglementés.

Dès lors, nous retrouvons le fameux Livret A, ainsi que le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) et le Livret d’épargne populaire (LEP). Pour le deuxième mois consécutif, le Livret A et le LDDS ont pourtant enregistré des sorties, selon les données de la Caisse des dépôts.

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En effet, après 740 millions d’euros de décollecte, l’encours tous guichets pour ces 2 livrets s’élève désormais à 612,2 milliards de dollars. En janvier dernier, ce sont également 2,27 milliards d’euros, qui avaient été retirés. Plus en détail, ces décollectes semblent se limiter au Livret A, dont l’encours s’élève à 447 milliards d’euros, tandis que le LDDS a réalisé pour sa part un mois de février neutre, maintenant son encours à 165,2 milliards d’euros.

Pour sa part, l’encours tous guichets du LEP a progressé à 84 milliards d’euros, après 180 millions d’euros de collectes en février.

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Ces sorties peuvent ainsi être justifiées par la faible rémunération proposée par ces taux, à raison de 1,5 % par an seulement pour le LDDS et le Livret A, tandis que le LEP propose un taux de 2,5 % par an.

Fixés par le gouvernement, ces taux sont influencés d’une part par l’inflation et d’autre part par les taux d’intérêt à court terme, ces derniers étant pour leur part directement influencés par les taux monétaires de la Banque centrale européenne (BCE). À titre indicatif, l’inflation annuelle en France était de 0,9 % en février, tandis que la BCE a maintenu ses taux entre 2 % et 2,4 % la semaine dernière.

Ainsi, le média 20minutes rapporte que les décollectes dont il est question aujourd’hui bénéficieraient notamment aux assurances-vie. Si ce choix peut effectivement offrir de meilleurs rendements, encore faut-il s’intéresser à d’autres produits que les fonds monétaires gavés de frais proposés par les intermédiaires bancaires.

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Pour les plus prudents, un large choix d’ETF permet de faire fructifier son épargne en bourse, le tout avec des performances à long terme bien plus intéressantes que les livrets réglementés et pour une prise de risque raisonnable. Toujours en adoptant un horizon de long terme, l’investissement d’une partie de ses économies en Bitcoin (BTC) via une stratégie de dollars cost averaging (DCA) peut également être un moyen pertinent de générer des bénéfices tout en se protégeant contre l’inflation et les politiques monétaires.

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Source : Caisse des dépôts

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