Le lancement de l'ETF Bitcoin de Morgan Stanley devient de meilleur de son histoire

La banque américaine Morgan Stanley vient officiellement de lancer son ETF Bitcoin spot (MSBT) en fin de semaine dernière. Une opération à succès, puisque ce fonds négocié en bourse affiche déjà un record historique pour sa première journée de trading.

le 13 avril 2026 à 9:00.

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Hugh Bernard

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Morgan Stanley lance son ETF Bitcoin MSBT

Le marché américain des ETF Bitcoin spot a cumulé de nombreux records depuis son lancement début 2024, au point de rapidement devenir l'un des plus populaires du secteur. Et il semble que la baisse actuelle du BTC ne remette pas en cause ce succès important.

En effet, le géant Morgan Stanley et ses 8 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion vient de s'imposer comme la toute première banque de Wall Street à lancer son propre fonds négocié en bourse associé au Bitcoin, nommé MSBT, et le succès est une nouvelle fois au rendez-vous.

🔍 Pour aller plus loin - Comment investir dans un ETF Bitcoin en France ?

Une réalité mise en lumière en fin de semaine dernière par la directrice de la stratégie numérique de Morgan Stanley, Amy Oldenburg, qui parle de « la meilleure première journée de trading pour l'un de nos ETF », avec un volume estimé à 34 millions de dollars.

Un montant qui peut paraître faible au regard de ceux enregistrés lors du lancement des ETF Bitcoin, estimés en milliards de dollars, mais il permet toutefois de dépasser l'estimation du spécialiste des ETF pour Bloomberg, Eric Balchunas, qui anticipait 30 millions de dollars... et « 5 milliards de dollars d'encours sous gestion la première année ».

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Un ETF avec les frais les plus bas du marché

Car le succès promis à l'ETF Bitcoin spot de Morgan Stanley ne repose pas uniquement sur son statut bancaire, mais également (ou surtout) sur sa capacité à offrir « les frais de gestion les plus bas du marché des ETP Bitcoin », avec un taux fixé à 0,14 %.

Un montant bien inférieur à la star incontestée du secteur, le IBIT de BlackRock et ses 63 milliards de dollars au compteur, qui propose les frais les plus élevés à l'heure actuelle (0,25 %) à égalité avec d'autres acteurs importants comme le FBTC de Fidelity.

📰 L'ETF Bitcoin de Morgan Stanley pourrait attirer 160 milliards de flux entrants d'après le CEO de Strategy

Avec ce lancement, la banque Morgan Stanley passe d'intermédiaire à émettrice d'ETF Bitcoin. Une dynamique qui pourrait inspirer d'autres banques américaines de premier plan à faire de même dans un avenir proche, d'autant plus si le Bitcoin se décide enfin à repartir à la hausse après avoir signé son pire 1er trimestre depuis 2018.

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Sources : Bitcoin Magazine, Eric Balchunas

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