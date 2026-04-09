Le prix du Bitcoin (BTC) signe son pire 1er trimestre depuis 2018

Après avoir chuté de plus de 22 % au cours des 3 premiers mois de 2026, Bitcoin (BTC) a signé son pire 1er trimestre depuis 2018. Faisons le point sur cette situation au cœur du bear market.

le 9 avril 2026 à 12:00.

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Vincent Maire

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Le Bitcoin (BTC) a reculé de 22,2 % au 1er trimestre

Cela ne l’a échappé à personne, nous sommes en bear market depuis quelques mois. Toujours dans le range compris entre 60 000 et 76 000 dollars dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, le prix du Bitcoin (BTC) évolue actuellement à près de 71 000 dollars, en dessinant une phase de consolidation dont l’issue par le haut ou par le bas est encore incertaine :

Cours du BTC en données hebdomadaires

Cours du BTC en données hebdomadaires

 

💡 Comment affronter un bear market ? Les bonnes pratiques à suivre

Il y a quelques jours, le mois de mars s’est terminé, et avec lui, le premier trimestre de l’année. À l’issue de ces 3 premiers mois, le BTC a enregistré une performance négative à hauteur de -22,2 %. Non seulement cela s’inscrit comme le 4e pire 1er trimestre de son histoire, mais il s’agit également de la pire performance depuis les 3 premiers mois de 2018, qui avaient alors enregistré un recul de 49,7 % :

Performances trimestrielles du BTC depuis 2013

Performances trimestrielles du BTC depuis 2013

 

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Plus largement, cette tendance s’inscrit dans un contexte où seule la demande institutionnelle semble porter l’actif, alors que les petits porteurs ne s’intéressent que peu au sujet. Selon les données de Google Trends, la requête « bitcoin » obtient un score de 33 sur la semaine en cours, soit un plus bas depuis la semaine du 29 juin au 5 juillet 2025, avec un score de 30 en données 12 mois.

Du côté de l'activité on-chain, celle-ci s'affiche également en net recul, mais cette tendance, que nous avions déjà relevée par le passé, s'observe depuis un an environ. En effet, le nombre de transactions dans le mempool, à savoir les transactions attendant d’être associées à un bloc, dépasse tout juste les 3 600 actuellement, là où entre 2023 et 2024, elles pouvaient parfois dépasser les 200 000 :

Historique sur 3 ans de l'encombrement du mempool

Historique sur 3 ans de l'encombrement du mempool

 

Bien entendu, il faut aussi considérer qu'à l'époque de ces records, la mode des inscriptions Ordinals avait parasité le réseau, mais le fait est que l’activité on-chain pendant les records de prix de 2025 reste bien loin de celle que l’on a pu observer durant le bull run de 2021 et celui de 2017, alors que le nombre de transactions dans le mempool dépassait parfois les 100 000.

👉 Dans l'actualité également — Le CAC 40 profite largement du cessez-le-feu en Iran — Quelles sont les valeurs à suivre ?

Du côté des ETF Bitcoin spot américains, ceux-ci pointent à 91,9 milliards de dollars de valeur d’actifs sous gestion, dans un range comparable à celui de leur actif sous-jacent. À présent, tout l'enjeu reste de savoir dans quelle direction les prix se décideront à sortir dudit range.

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Sources : TradingView, Coinglass, Blockchain.com

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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