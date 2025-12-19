Taïwan en passe de devenir la 8e réserve d’État en Bitcoin ?

Taïwan explore la constitution d’une réserve stratégique en Bitcoin, reposant sur les 210,45 BTC déjà saisis par le ministère de la Justice. Cette initiative pourrait placer l’île au 8ᵉ rang mondial des États détenteurs de BTC. Le Bitcoin pourrait-il devenir pour Taïwan un outil de diversification et d’autonomie financière ?

le 19 décembre 2025

Rabbitcoin

Taïwan explore l’idée d’une réserve stratégique en Bitcoin

Nous rapportions récemment la volonté du Premier ministre de Taïwan, Cho Jung-tai, de s'associer à sa banque centrale afin d'étudier la possibilité d'une adoption du Bitcoin au niveau national.

Cette initiative est impulsée par le député pro-Bitcoin Ju-chun Ko, avec l’appui actif de Samson Mow, PDG de JAN3, reconnu pour son expertise dans l’accompagnement de stratégies visant à accélérer « l'hyperbitcoinisation » à l’échelle mondiale.

💰 Voici le top 10 actuel des pays les plus riches en BTC

Pour le moment, le Premier ministre et la banque centrale de Taïwan ont seulement donné leur accord pour étudier la faisabilité et les avantages ou inconvénients de constituer une réserve avec les BTC saisis dans le cadre de procédures judiciaires.

Ju-chun Ko s'est affiché sur X (anciennement Twitter), affirmant que le ministère de la Justice taïwanais détenait à la date du 31 octobre 2025, 210.45 bitcoins issus de saisies judiciaires.

Selon les données de CoinGecko, ce volume placerait potentiellement Taïwan au 8ᵉ rang mondial des États détenteurs de BTC, conclut-il.

Plus globalement, les avoirs en actifs virtuels saisis s’élèvent à 1,30 milliard de dollars taïwanais (NT$), principalement détenus en USDT, BTC, ETH et BNB.

Pour Taïwan, l'autonomie financière s'impose comme un impératif stratégique

Taïwan reste fortement dépendant de sa position économique et stratégique, largement façonnée par son rôle central dans l’industrie mondiale des microprocesseurs.

Cette spécialisation, constitue à la fois une force majeure et une vulnérabilité, en exposant l’île aux tensions géopolitiques et aux cycles économiques internationaux.

Il faut également noter que les réserves de Taïwan comprennent environ 423 tonnes d’or et 577 milliards de dollars en devises étrangères, dont 92 % impliquent des bons du Trésor américain.

🇫🇷 Réserve française de BTC - La proposition de loi de Éric Ciotti 

Cette structure de portefeuille accroît la vulnérabilité de l’île aux déséquilibres budgétaires américains et à l’évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale (FED).

À cela s’ajoutent des facteurs géopolitiques majeurs, notamment les tensions croissantes avec la Chine, acteur exerçant une influence économique et stratégique significative dans la région indo-pacifique.

Dans ce contexte, l’intégration du Bitcoin au sein des réserves nationales s’inscrirait dans une logique de diversification stratégique. Rappelons que construire cette dernière sur les actifs saisis par les autorités dans le cadre de procédures judiciaires, présente l’avantage majeur de ne générer aucune pression supplémentaire sur le budget public.

Pour l’instant, cette décision reste entre les mains des décideurs politiques taïwanais, un défi à la hauteur du spécialiste de « l'hyperbitcoinisation », Samson Mow.

Source : @dAAAb (compte X de Ko Ju-Chun) 

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

