Face à leur développement sans précédent et aux fonctionnalités qu’ils offrent, les stablecoins s’imposent désormais comme des outils de dimension bancaire. Une réalité qui vient de motiver 6 banques suisses à lancer une phase de test pour estimer les cas d’usage potentiels d’une version appliquée au franc suisse.

6 banques suisses se lancent dans la course aux stablecoins

L'essor actuel des stablecoins ne rencontre pas nécessairement l'enthousiasme de toutes les juridictions du monde, comme par exemple l'Union européenne plus concentrée sur le développement d'un euro numérique qui ne verra pas le jour avant 2029, au point de pousser 12 acteurs bancaires à s'organiser pour lancer un stablecoin adossé à l'euro avant la fin de l'année.

Une initiative qui semble en inspirer d'autres, si l'on en croit la récente déclaration du géant bancaire suisse UBS au sujet de la mise en place d'un bac à sable (sandbox) destiné à tester la pertinence et les cas d'usages applicables à un stablecoin adossé au franc suisse.

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Une initiative soutenue par les banques locales UBS, PostFinance, Sygnum, Raiffeisen, ZKB et BCV - en collaboration avec Swiss Stablecoin AG - qui se présente comme ouverte pour accueillir d'autres postulants, avec une période de test annoncée durant l'année en cours afin de « renforcer l'écosystème de la monnaie numérique suisse », selon le communiqué officiel.

Les entreprises participantes (...) entendent soutenir la mise en place d’un écosystème suisse de la monnaie digitale, développer de nouvelles compétences et expériences dans l’utilisation des moyens de paiement digitaux et acquérir des enseignements concrets issus de la pratique (...) avec une réelle valeur ajoutée pour les clientes et les clients. Communiqué officiel

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« Connecter les applications blockchain au franc suisse »

Il n'existe pour le moment aucun stablecoin réglementé adossé au franc suisse. Pourtant, ils « acquièrent une importance internationale et jouent un rôle de premier plan dans la transformation du système financier », selon le communiqué partagé par les banques inscrites dans ce projet.

C'est la raison pour laquelle ce bac à sable va permettre « aux banques ainsi qu’aux autres entreprises et institutions participantes de tester ce nouveau produit financier numérique dans des conditions réalistes, tout en appliquant des mécanismes de protection clairement définis, tels qu’un cercle de participants restreint et des plafonds de montants ».

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Cette nouvelle initiative testera des cas d'usage potentiels pour un stablecoin CHF en Suisse. Ce faisant, les partenaires vont explorer des moyens de connecter les applications blockchain au franc suisse, dans le but de renforcer à la fois l'écosystème national de la monnaie numérique et la compétitivité du centre financier suisse. Communiqué officiel

Une phase de test qui ne confirme toutefois pas encore la création effective d'un stablecoin adossé au franc suisse, car « l’objectif consiste à limiter les risques et acquérir de l’expérience en vue d’une éventuelle décision de mise sur le marché ultérieure ».

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Source : Communiqué officiel

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