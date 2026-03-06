Une percée pour Cardano (ADA). Il est désormais possible de payer en ADA dans 137 magasins Spar de Suisse. Comment cela fonctionne-t-il ?

Les magasins Spar de Suisse acceptent désormais l’ADA de Cardano

La Fondation Cardano annonce ce 5 mars que la blockchain Cardano est désormais intégrée au réseau de DFX.swiss. La Fintech propose des services de paiement basés sur des cryptomonnaies et avait déjà signé un partenariat avec Spar depuis août 2025.

L’ADA de Cardano peut donc désormais être utilisée pour payer dans 137 magasins Spar de Suisse. L’utilisateur dépense directement ses cryptomonnaies en caisse, qui sont converties automatiquement en fiat.

Comme le souligne le communiqué, l’avantage n’est pas uniquement de créer une nouvelle avenue de paiement pour les clients de Spar. Pour les commerçants, les règlements de ce type sont moins onéreux que les paiements par carte bancaire :

Un avantage clé pour les commerçants réside dans des coûts de transaction nettement inférieurs : par rapport aux prestataires de paiement et aux cartes traditionnelles, les frais de transaction peuvent être réduits d’environ deux tiers avec Open Crypto Pay, les plaçant bien en dessous de ceux des solutions de paiement conventionnelles.

Une infrastructure (presque) invisible

Les utilisateurs de DFX.swiss peuvent par ailleurs acheter ou échanger des ADA de manière fluide directement depuis leur compte. Cette agilité a été soulignée par Frederik Gregaard, le PDG de la Fondation Cardano :

Nous assistons au début d’un changement fondamental dans la façon dont la valeur circule au sein de la société. Lorsque la blockchain deviendra une infrastructure invisible – lorsque payer en ADA sera aussi naturel qu’utiliser une carte – nous aurons dépassé la phase expérimentale pour entrer dans une véritable transformation financière.

Parfois considérée comme un hub européen en ce qui concerne les cryptomonnaies, la Suisse est à l’origine de plusieurs initiatives originales. On se rappelle par exemple que dans la ville de Lugano, les résidents peuvent payer certaines taxes en Bitcoin.

Source : Fondation Cardano

