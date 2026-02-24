L'ADA de Cardano se fait sortir du top 10 crypto par le Bitcoin Cash

Dans le sillage d'une nouvelle chute des cryptomonnaies, l'ADA de Cardano est maintenant sorti du top 10 au profit du Bitcoin Cash. Retour sur cette contre-performance.

le 24 février 2026 à 14:15.

2 minutes de lecture

Vincent Maire

Vincent Maire

L'ADA de Cardano se fait sortir du top 10 crypto par le Bitcoin Cash
Cardano

0.257$

L'ADA de Cardano quitte le top 10

Lundi, nous revenions sur le retour du prix du Bitcoin (BTC) sous les 65 000 dollars. Depuis, l’ensemble du marché des cryptomonnaies a continué de reculer, tandis que la capitalisation totale cède 3,8 % sur 24 heures.

Alors que la plupart des altcoins chutent avec plus ou moins de vélocité, le cas de l’ADA de Cardano peut être observé de plus près. Et pour cause, longtemps dans le top 10 des plus grandes capitalisations, l’ADA s’est finalement fait sortir par le Bitcoin Cash, et pointe désormais à la 11e place :

Aperçu du classement des cryptomonnaies

Aperçu du classement des cryptomonnaies

 

👉 Pour aller plus loin — Tout savoir sur l'écosystème Cardano (ADA)

À l’image de bon nombre d’altcoins, le prix de l’ADA subit de plein fouet son bear market sans même s’être démarqué durant le bull run. Ainsi, l’actif s’est effondré de 91,7 % depuis son plus haut historique (ATH) à 3,09 dollars le 2 septembre 2021, s’échangeant désormais à moins de 0,26 dollar.

Du côté de la finance décentralisée (DeFi), les données de DefiLlama recensent tout juste 120 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), positionnant ainsi la blockchain Cardano à la 29e place du classement.

Comme bon nombre « d'Ethereum killer », cet écosystème pourrait avoir du mal à se démarquer à l'avenir, à mesure que le marché mûrit. Pour vérifier cette conclusion, nous pourrons observer cette adoption au cours des prochains cycles.

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

