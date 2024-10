Microsoft prêt à investir dans le Bitcoin (BTC) ? Un de ses actionnaires se montre favorable

Ces dernières semaines, Microsft a envisagé d'investir dans le Bitcoin (BTC). C'est ce qu'affirme un document déposé par la firme ce jeudi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Dans ce rapport, le géant technologique américain indique avoir proposé à ses actionnaires de se prononcer prochainement en faveur ou non de cette stratégie axée sur l'achat de BTC. Cette proposition sera soumise au vote à l'occasion de la prochaine assemblée générale prévue en décembre.

Toutefois, le conseil d'Administration de Microsoft recommande de voter contre cette proposition. Ses membres ont pris le temps d'expliquer pourquoi ils ne souhaitaient pas investir dans le Bitcoin pour l'instant :

L’équipe Global Treasury and Investment Services de Microsoft évalue une large gamme d'actifs investissables pour financer les opérations en cours de Microsoft, y compris les actifs censés offrir une diversification et une protection contre l'inflation, et atténuer le risque de perte économique importante due à la hausse des taux d'intérêt. Les évaluations passées ont inclus le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies parmi les options envisagées, et Microsoft continue de surveiller les tendances et les développements liés aux cryptomonnaies pour éclairer la prise de décision future. [...] La volatilité est un facteur à prendre en compte dans l'évaluation des investissements en cryptomonnaies. Nous disposons déjà de processus permettant de gérer et diversifier notre trésorerie.