France : The Blockchain Group lève 2,5 millions d'euros pour renforcer sa réserve stratégique de Bitcoin (BTC)

Après MicroStrategy, MetaPlanet et consorts, c'est au tour de l'entreprise française The Blockchain Group de lever des fonds pour mettre en place sereinement sa stratégie économique visant à se constituer une réserve conséquente de Bitcoin (BTC).

The Blockchain Group parti pour se constituer une réserve stratégique de Bitcoins

The Blockchain Group, société française accompagnant les entreprises souhaitant s'approprier les technologies blockchain, a annoncé ce mercredi une augmentation de capital d'un montant d'environ 2,5 millions de dollars à un prix de souscription de 0,30 euro par action.

13 personnes et entités ont acheté les plus de 8,3 millions d'actions nouvellement émises par la société, lui permettant de lever ces 2,5 millions d'euros. Pour l'entreprise spécialisée dans le développement pour la Data Intelligence, l’IA et les technologies décentralisées, cette somme va lui permettre de poursuivre sa stratégie de trésorerie.

En effet, The Blockchain Group a dernièrement décidé de se constituer une réserve stratégique de Bitcoins (BTC). C'est ce qu'a indiqué le groupe dans un communiqué :

Cette augmentation de capital permettra à la Société de renforcer sa stratégie de trésorerie, qui consiste à accumuler du Bitcoin, tout en poursuivant le développement des activités opérationnelles de ses filiales.

Ainsi, la firme s'inspire de plusieurs entreprises ayant décidé ces dernières années d'accumuler un maximum de Bitcoins. C'est notamment le cas de MicroStrategy, la société fondée par le maximaliste Michael Saylor, qui est l'entité privée détenant le plus de Bitcoins au monde avec un total de plus de 400 000 BTC.

À cet égard, l'entreprise américaine détient pour plus de 40 milliards de dollars de cryptomonnaies en se référant au cours actuel du Bitcoin. Ainsi, la firme a réussi à plus que doubler son investissement initial grâce à la hausse du prix de la cryptomonnaie ces dernières années.

De plus en plus d'entreprises s'appuient sur les cryptomonnaies pour garantir leur santé financière

Outre MicroStrategy, c'est Metaplanet qui a adopté une stratégie similaire courant 2024. En quelques mois, l'entreprise japonaise cotée au Tokyo Stock Exchange a acquis plus d'un millier de Bitcoin qu'elle a acheté à un prix moyen de 62 000 dollars l'unité.

À l’heure actuelle, le prix du Bitcoin tourne autour des 103 000 dollars. Cela signifie que que MetaPlanet, tout comme MicroStrategy, a réussi à dégager une plus value financière grâce à sa réserve stratégique de Bitcoin.

📈 Dans l'actualité – Établir une réserve nationale stratégique de Bitcoin en France ? Une pétition est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale

Cette stratégie économique adoptée par ces entreprises pour but de protéger leur trésorerie de la volatilité des monnaies fiducaires, notamment celle du yen, et d'autres risques financiers, tout en bénéficiant d'une éventuelle hausse du cours du BTC. En France, The Blockchain Group se présente comme l'une des premières entités privées à avoir mis en place des mesures concrètes pour se constituer une telle réserve.

Outre Atlantique, ce sont les actionnaires de Microsoft qui seront appelés à voter en faveur ou non de la création d'une réserve stratégique en BTC. Il y a quelques jours, Michael Saylor en personne avait tenté de convaincre les membres du conseil d'Administration de la firme de Redmond d'adopter cette stratégie.

Source : The Blockchain Group

