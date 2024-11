Metaplanet continue de s'inspirer de MicroStrategy et accumule les Bitcoins (BTC)

Ces dernières années, la société américaine MicroStrategy a adopté une politique économique visant à se constituer la plus grosse réserve stratégique de Bitcoins (BTC) possible. Cette stratégie a été imitée il y a quelques mois par l'entreprise japonaise Metaplanet, qui compte bien suivre le même chemin, cette fois en émettant de nouvelles obligations.

Metaplanet continue encore et toujours d'accumuler des Bitcoins (BTC)

Metaplanet, entreprise japonaise cotée au Tokyo Stock Exchange, a annoncé ce lundi qu'elle allait émettre pour 1,75 milliard de yens - soit 11,3 millions de dollars - d'obligations pendant 1 an à un taux d'intérêt de 0,36 %.

Les fonds levés seront utilisés pour accroître la réserve de Bitcoins (BTC) que cherche à constituer l'entreprise depuis plus de 7 mois. En effet, Metaplanet a commencé à acheter du BTC à partir du mois d'avril dans le but de protéger sa trésorerie de la volatilité du yen et des problèmes de dette existants au Japon.

Au début du mois de novembre, la société avait annoncé avoir acheté 156,76 BTC à un coût de 66 950 dollars, pour un montant total de plus de 10 millions de dollars au moment de la transaction.

Entre-temps, avec l'annonce de la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines, le marché des cryptomonnaies est entré dans un état euphorique et le cours du Bitcoin s'est envolé.

Ainsi, à l'heure actuelle, le prix du BTC oscille aux alentours des 90 000 dollars. Avec ses 1 018,17 BTC, Metaplanet peut se vanter d'avoir constitué une réserve de Bitcoins de 91 millions de dollars, achetés à un prix moyen de 62 000 dollars l'unité.

Si cette réserve semble conséquente, elle reste moindre à côté de celle de Marathon Digial qui possède plus de 25 000 BTC ou celle de MicroStrategy qui possède 252 220 Bitcoins dont la valeur actuelle est de plus de 20 milliards de dollars.

La stratégie économique de MicroStrategy inspire la société japonaise, qui souhaite marcher sur ses traces

L'entreprise américaine fondée par Michael Saylor a adopté en 2020 une stratégie visant à capitaliser sur les opportunités de croissances offertes par le Bitcoin.

Une stratégie qui pour l'instant s'avère plus que payante puisqu'en achetant ses BTC à un prix moyen de 42 692 dollars, la firme a réussi à doubler son investissement initial grâce à la hausse du prix de la cryptomonnaie ces dernières années.

Grâce à cette stratégie financière, l'action du groupe a même retrouvé des couleurs, atteignant des niveaux qu'elle n'avait plus connus depuis l'explosion de la bulle internet en 2000. À l’heure actuelle, une action de MicroStrategy vaut 340,65 dollars, ce qui constitue son ATH.

Metaplanet entend bien adopter cette même stratégie économique sur le long terme, comme l'a fait comprendre Simon Gerovich, son PDG, qui a affirmé sur X que « plus d'achats de BTC sont à venir ».

Plus tôt cette année, l'entreprise japonaise spécialisée dans la finance, l’immobilier et le trading, avait obtenu 11 milliards de yens, soit près de 75 millions de dollars, via une émission d'actions. Elle avait alors annoncé qu'une grosse partie de cette somme serait utilisée pour acquérir plus de BTC.

Depuis avril, le cours de l'action de Metaplanet est nettement parti à la hausse, gagnant près de 400 %. Le titre se négocie à un peu moins de 2 000 yens à l'heure actuelle, soit un peu plus de 12 dollars.

