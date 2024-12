MicroStrategy vend des actions pour investir 1,5 milliard de dollars en Bitcoin (BTC)

C'est le type d'annonces qui semblent désormais banales tant elles sont devenues récurrentes. Dans un formulaire 8-K déposé lundi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), MicroStrategy a informé d'un nouvel investissement massif en Bitcoin (BTC).

En effet, l'entreprise a acheté non moins de 15 400 bitcoins, pour un total d'environ 1,5 milliard de dollars. Ces achats ont eu lieu entre le 25 novembre et le 1er décembre, et se sont concrétisés à un prix moyen de 95 976 dollars par unité.

Afin d'effectuer cet investissement, MicroStrategy a procédé à une importante vente d'actions durant la dernière semaine de novembre :

💡 Suivez notre guide pour acheter des actions de MicroStrategy

À ce jour, l'action de MicroStrategy s'échange à 380,3 dollars, pour une capitalisation de 85,44 milliards de dollars.

Avec ce nouvel investissement, l'entreprise détient maintenant un total de 402 100 bitcoins, soit l'équivalent de 2 % de l'offre total en circulation. Par rapport à l'année dernière, cette trésorerie Bitcoin a plus que doublé, car l'entreprise ne disposait encore « que » de 189 150 BTC au 31 décembre 2023.

Ce week-end, Michael Saylor partageait une présentation à destination du conseil d'administration de Microsoft, grâce à laquelle il espère convaincre l'entreprise d'investir à son tour dans le Bitcoin :

My 3-minute presentation to the $MSFT Board of Directors and @SatyaNadella, articulating why the company should do the right thing and adopt #Bitcoin. pic.twitter.com/aHp91V9Slz

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 1, 2024