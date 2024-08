Un mineur de Bitcoin réussi à miner un bloc de BTC et empoche près de 200 000 dollars

3,275 Bitcoins : c'est la coquette récompense obtenue par un mineur chanceux qui n'a même pas eu besoin de se procurer un ticket à gratter, ni de jouer au loto pour les obtenir. Il lui aura « suffi » de miner un bloc sur la blockchain associée à la plus célèbre des cryptomonnaies pour obtenir ce gain.

💡 Qu'est-ce que le mining (minage) du Bitcoin et des cryptomonnaies ? Tout savoir sur le moteur des blockchains

Concrètement, il a gagné la récompense de 3,125 BTC, puis des frais de transactions de 0,15 BTC ont été ajoutés, portant le gain total aux fameux 3,275 BTC.

C'est ce jeudi que tout s'est déroulé. En minant avec succès le bloc 858 978, le mineur solo a glané cette récompense de plus de 3 BTC, qui correspond à 195 000 dollars selon le cours actuel du Bitcoin. Le bloc contenait très exactement 2 391 transactions.

Con Kolivas, l'administrateur de ckpool, à savoir le pool de minage où le bloc a été miné, a tenu à féliciter le mineur de Bitcoin sur X. Contrairement aux pools habituelles, ckpool a la particularité de reverser les récompenses en BTC directement à ses mineurs.

Congratulations to miner 36AisvWi1UiwLTeTZxLzindAkorqeUc3tT for solving the 291st solo block on https://t.co/UWgBvLkDqc! This hefty miner with 38PH would solve a block on average once every ~4 months. https://t.co/Qw2lamcVKd pic.twitter.com/n5mehMJ9tN

— Dr -ck (@ckpooldev) August 29, 2024