Bitcoin, direction les 65 000 dollars ? Analyse du BTC du 16 septembre 2024

Dans un marché erratique et piégeux l'événement attendu depuis des mois devrait se dérouler ce mercredi. La FED annoncera le 18 septembre la révision de son taux directeur. Celui-ci est attendu en baisse de 0,25 % par la moitié des acteurs du marché et de 0,50 % par la seconde moitié. Dans quel cadre le Bitcoin évolue-t-il à l'approche de cet événement ?

Nous sommes le lundi 16 septembre 2024 et le cours du Bitcoin évolue autour des 59 000 dollars.

Quelques jours seulement nous séparent désormais de l'événement de politique monétaire que le marché attendait depuis des mois. La première baisse du taux directeur de la FED arrive ce mercredi 18 septembre à 20h00.

Le discours du directeur de la FED mercredi sera probablement plus important que le nombre de points de base qui seront concédés par la banque centrale. S'il paraît peu vraisemblable que Jerome Powell délivre des nouvelles résolument négatives, sa capacité à rassurer concernant le marché de l'emploi pourrait catalyser les marchés en cette fin de mois de septembre.

Attendu également, son avis sur les données d'inflation dont la composante « core », délestée des éléments volatiles, ne semble pas céder de terrain, ce qui pourrait à moyen terme relancer le débat sur l'inflation.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -2,60 % +5,90 % -1,00 % ETH / Bitcoin -2,10 % -6,10 % -10,60 %

📈 Surfez sur le bull run en vous entourant d'experts ! Rejoignez-nous maintenant sur Cryptoast Research

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Les spéculateurs à nouveau optimistes ?

Ces dernières semaines ont connu une alternance dans le biais spéculatif des marchés dérivés, tantôt optimiste, tantôt pessimiste, avec une alternance des fundings très visible en 4 heures. Depuis le franchissement des 58 000 dollars, le biais semble avoir évolué vers une tendance plus optimiste avec des positions long qui reprennent l'ascendant.

La somme des intérêts ouverts est dans une moyenne haute pour l'année 2024, proche du pivot mais très loin des excès d'août 2023, ce qui laisse à penser que nous avons de la marge avant d'atteindre le point de rupture spéculatif.

Les liquidités ont retrouvé leur équilibre à court terme, ne favorisant aucune direction. À plus long terme, les zones les plus profitables se trouvent désormais :

au nord au dessus des 70 000 dollars ;

au sud sous les 34 000 dollars.

La zone des 70 000 dollars pourrait donc être revisitée dans les prochaines semaines. Cela dit, cette hypothétique hausse pourrait nécessiter de nouvelles corrections si les acheteurs déséquilibrent trop violemment la balance entre positions long et short.

Graphique des marchés dérivés Bitcoin

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Bitcoin, quels sont les niveaux à surveiller pour la suite ?

La tendance de fond est toujours haussière depuis le point bas du bear market. Remettre en question cette tendance nécessiterait une action de prix qui viendrait s'installer sous les 40 000 dollars. C'est une hypothèse qu'il est, à ce stade, difficile de prendre en considération.

Néanmoins, en hebdomadaire, l'action des prix est bien ancrée dans une tendance baissière depuis mars 2024. Nous pouvons toutefois observer une belle réaction au contact de la confluence entre la SMA50 hebdomadaire, la bande de Bollinger basse, et le bas du canal descendant dessiné en bleu.

La clôture hebdomadaire confirme le rebond, parvenant à s'affranchir du corps de la bougie précédente. Malgré cela, elle échoue à reprendre les 60 000 dollars, niveau au-dessus duquel le BTC doit s'installer pour une continuation à destination des 65 000 dollars.

L'objectif du camp haussier pour les prochaines semaines est le franchissement de ce dernier niveau de résistance qui sépare l'action des prix hebdomadaire d'une tendance haussière avec le réalignement haussier des sommets et des creux.

À l'inverse, le scénario à éviter est un retour en clôture hebdomadaire sous les 57 000 dollars. Celui-ci démontrerait un manque de force qui ne serait profitable à aucun token de l'écosystème et pourrait conduire les prix vers une cassure du dernier point bas sous les 52 000 dollars.

Si un scénario de repli se manifeste, le point bas de début septembre serait l'ultime rempart avant la revisite des 49 000 dollars et la mise en place d'une possible continuation baissière à destination de la zone des 42 000 à 44 000 dollars.

👉 Comment acheter facilement du Bitcoin (BTC) en 2024 ?

Graphique du cours du Bitcoin en journalier

👉 Vous souhaitez découvrir plus d'analyses techniques sur Bitcoin ou sur les altcoins ? Rejoignez notre groupe premium Cryptoast Research dans lequel nous partageons des graphiques d'analyse d'altcoins chaque semaine !

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

En résumé, sur Bitcoin, la clôture hebdomadaire valide le rebond sur les zone des 52 000 dollars. L'objectif pour reprendre une tendance haussière est le franchissement des 65 000 dollars. Si BTC parvient à s'affranchir de cette zone, il pourrait réaliser une continuation à destination des 70 000 dollars et plus. Dans cette zone il rencontrerait une poche de liquidité très dense. L'invalidation de ce scénario se situe sous les 52 000 dollars et la moyenne mobile à 50 semaines.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse retrouver une tendance haussière ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.