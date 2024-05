Joe Biden : changement de cap sur les cryptomonnaies en vue des élections

Face à la montée en puissance des cryptomonnaies dans le débat politique, l'administration Biden aurait décidé d'adopter une nouvelle approche. Ce changement vise à rattraper le retard accumulé par rapport à Donald Trump, tout en reconnaissant l'importance croissante du secteur des cryptomonnaies.

Les cryptomonnaies s'invitent dans les débats politiques autour du monde

Alors que le cours du Bitcoin et l'ensemble du marché des cryptomonnaies a connu une année 2022 pleine de rebondissements, provoquant la capitulation de nombreux investisseurs, 2023 et le début de l'année 2024 ont permis de rattraper la majeure partie de la baisse précédente, atteignant même un nouveau sommet pour le BTC à près de 74 000 dollars.

Bien que la communauté des adeptes de cryptomonnaies n'ait pas encore connu de vagues de nouveaux investisseurs sur le marché, elle semble plus impliquée que jamais dans les questions de désintermédiation de la finance traditionnelle. Si bien que le sujet de la régulation du marché s'invite peu à peu dans les débats politiques.

👉 Comment acheter du Bitcoin en 2024 ? Faites-vous guider étape par étape

Au mois d'avril 2024, en pleine campagne électorale législative, les principaux partis politiques sud-coréens se sont emparés du sujet des cryptomonnaies, cherchant à attirer les 6 millions de détenteurs de cryptomonnaies sud-coréens en prenant position sur leur régulation. Il a également été révélé que 7 % des politiciens sud-coréens possèdent des cryptomonnaies, reflétant l'importance croissante de ce sujet dans le débat politique en Corée du Sud.

Bitcoin se politise de plus en plus en Amérique latine, notamment par le biais de Nayib Bukele, président du Salvador, dont le gouvernement à adopté le BTC en tant que monnaie légale en 2021.

De plus, un autre candidat aux élections présidentielles, l'ancien président des États-Unis Donald J. Trump s'est récemment positionné en faveur des cryptomonnaies, promettant de promouvoir une régulation du marché plus libre, de libérer Ross Ulbricht, le créateur de Silk Road, et allant même jusqu'à accepter les donations en cryptomonnaies pour sa campagne.

Bitpanda : la plateforme idéale pour diversifier ses investissements

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Biden tente de rattraper son retard sur Trump

Des sources anonymes du média The Block ont révélé que l'équipe de la campagne présidentielle de Biden s'est rapprochée de plusieurs entreprises de l'écosystème des cryptomonnaies afin de mieux comprendre l'industrie et cherchant des conseils sur la « communauté crypto et la politique crypto à l'avenir ».

Jusqu'ici, le gouvernement de Joe Biden s'est montré très strict à l'égard des cryptomonnaies, prévoyant d'augmenter l'imposition sur les plus-values réalisées sur le marché des actifs numériques, ainsi qu'une taxe de 30 % sur l'électricité consommée par les mineurs de Bitcoin.

Quelques semaines plus tôt, le Sénat des États-Unis a voté pour annuler la politique controversée de la Securities and Exchange Commission (SEC), connue sous le nom de SAB 121, avec le soutien de plusieurs démocrates et républicains. Malgré la menace de veto du président Biden, la résolution visant à supprimer cette loi a finalement été adoptée.

👉 À lire également dans l'actualité – Russie : ruée sur les exchanges crypto, la Banque centrale lance un avertissement

De plus, l'approbation des ETF Ethereum spot aurait pu venir d'un ordre donné par le gouvernement de Biden plutôt qu'une décision prise par les membres du conseil de la SEC eux-mêmes.

Une autre source anonyme du média The Block a affirmé que la SEC n'avait pas encore fait son choix quelques jours avant l'approbation et que la décision était probablement venue d'en haut.

Ainsi, bien que le gouvernement de Biden ait été ouvertement accueilli par plusieurs acteurs du secteur des cryptomonnaies, ces derniers considèreraient cette démarche comme « trop peu, trop tard ».

Néanmoins, il est important de rappeler que les positions prises par les personnalités politiques à travers le monde proviennent souvent davantage d'une récupération politique que d'une véritable conviction.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.