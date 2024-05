Depuis son lancement il y a plus de 15 ans, Bitcoin a prouvé sa résilience en atteignant le jalon impressionnant de un milliard de transactions. Ce cap, franchi malgré des périodes de forte volatilité et des critiques constantes, souligne l'adoption croissante et la robustesse de Bitcoin. En parallèle, les layer 2 pourrait permettre à Bitcoin d'accélérer encore plus l'activité sur son réseau et décupler le nombre de transactions effectuées.

1 milliard de transactions en 15 ans

Après plus de 15 ans d'existence, Bitcoin a finalement franchi le seuil des 1 milliard de transactions.

Cet événement mérite d'être souligné, car tout au long de son histoire, Bitcoin a souvent été déclaré mort ou en déclin, alors même que l'adoption de son réseau est restée croissante.

En effet, même durant les périodes de forte volatilité du cours du BTC, où sa valeur pouvait chuter de plus de 70 %, les données de la blockchain démontrent que Bitcoin reste insensible aux baisses de prix et continue de gagner en adoption.

Statistiques des transactions sur la blockchain Bitcoin

Avec une moyenne de 3 559 transactions par bloc, Bitcoin enregistre 6,1 transactions par seconde, totalisant plus de 15 millions de transactions au cours des 30 derniers jours.

En extrapolant cette moyenne de transactions par bloc, on pourrait envisager d'atteindre un 2e milliard de transactions dans 280 978 blocs, soit un peu plus de 5 ans.

Bien que le débit de plus de 6 transactions par seconde puisse sembler faible comparé à d'autres blockchains capables de confirmer bien plus de transactions bien plus rapidement, il faut rappeler que la scalabilité n'est pas le principal objectif de Bitcoin. Son but est de fournir une base monétaire solide et décentralisée, et avoir confirmé 1 milliard de transactions témoigne simplement du succès de son développement.

Qu'en est-il du Lightning Network ?

Rappelons que les transactions mentionnées plus tôt ne concernent que celles effectuées sur la chaîne principale. De nombreuses transactions sont également réalisées sur le Lightning Network, un layer 2 de Bitcoin qui permet d'effectuer des transactions quasi instantanées à moindre coût.

Bien qu'il soit difficile de connaître le nombre exact de transactions effectuées sur ce réseau, River, une plateforme d'échange de BTC, estime qu'au mois d'août 2023, environ 6,6 millions de transactions avaient été réalisées sur le Lightning Network.

Estimations du nombre de transactions sur le Lightning Network au cours du mois d'août 2023

Le rapport de River estime une augmentation significative de l'utilisation par rapport à l'année précédente, principalement due à une accessibilité accrue pour le grand public.

Ainsi, on peut envisager qu'avec une adoption de Bitcoin qui continue de croître, le nombre de transactions sur le Lightning Network continuera d'augmenter, permettant potentiellement d'atteindre un second milliard de transactions en BTC plus rapidement que sur la chaîne principale.

De plus, de nombreux projets de layer 2 au-dessus de Bitcoin sont en cours de développement, comme Citrea ou RGB, et pourraient permettre à Bitcoin d'attirer davantage d'utilisateurs, augmentant ainsi le volume de transactions.

En diversifiant les cas d'utilisation du BTC et en développant des stablecoins plus accessibles et faciles à utiliser, les développeurs de Bitcoin pourraient engendrer une croissance exponentielle du nombre de transactions sur Bitcoin et ses layer 2.

Sources : Clark Moody, River

