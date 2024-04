7 % des politiciens sud-coréens possèdent des cryptomonnaies, deviendraient-elles un enjeu politique ?

Près de 6 millions de Coréens possèdent des cryptomonnaies, une réalité que les politiciens du pays ont bien comprise. En pleine campagne électorale pour les législatives, les partis politiques, y compris le parti conservateur du président Yoon Suk Yeol, prennent position sur l'avenir de la régulation des cryptomonnaies, cherchant à attirer un nouvel électorat. Cette dynamique survient à un moment où le sujet commence à captiver de plus en plus d'entités politiques autour du monde.

Des politiciens sud-coréens possèdent des cryptomonnaies

En pleine campagne pour les élections législatives en Corée du Sud, 2 partis politiques, dont celui du président en place, se sont exprimés quant à l'avenir de la réglementation des cryptomonnaies dans le pays.

Ces discussions surviennent alors que, selon la Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU), 10 % de la population sud-coréenne, soit environ 6 millions de personnes, a utilisé des cryptomonnaies au cours du premier semestre de 2023. Les Sud-Coréens auraient notamment investi plus de 200 millions de dollars dans MicroStrategy, l'entreprise qui détient le plus de Bitcoins au monde.

Quelques semaines plus tôt, Yonhap News révélait que 7 % des candidats aux législatives possédaient des cryptomonnaies, incluant 29 détenteurs de Bitcoin (BTC) et 15 d'Ethers (ETH), ainsi qu'une minorité détenant des memecoins.

Les politiciens sud-coréens semblent prendre au sérieux la question des cryptomonnaies. Plus tôt cette année, le parti conservateur Pouvoir au peuple, du président Yoon Suk Yeol, promettait de reporter la taxation des cryptomonnaies à 2027 pour encourager le développement des entreprises du secteur dans le pays.

Au mois de février 2024, la Financial Services Commission (FSC), régulateur financier de la Corée du Sud, annonçait renforcer les sanctions contre les criminels utilisant des cryptomonnaies, proposant des amendes jusqu'à 5 fois le montant acquis illégalement et des peines allant d'un an à la perpétuité.

En parallèle, le parti démocrate de l'opposition s'engageait à lever les restrictions sur les ETF, facilitant l'accès à l'échange de fonds locaux et étrangers.

Cependant, la FSC a affirmé que permettre l'échange des ETF Bitcoin spot étatsuniens sur les marchés sud-coréens était contraire à la position du gouvernement actuel sur les actifs numériques ainsi qu'aux lois régissant les marchés des capitaux.

Les cryptomonnaies deviennent un sujet politique autour du monde

La Corée du Sud n'est pas le seul pays qui fait de Bitcoin et des cryptomonnaies un sujet politique.

D'abord, le Salvador a officiellement adopté Bitcoin comme monnaie légale en 2021. Malgré une adoption mitigée, cette décision a fait rayonner le pays autour du monde, attirant de nombreux investisseurs et touristes.

La Banque centrale européenne (BCE) s'est également saisie de cette question. Bien qu'officiellement apolitique, les membres de la BCE, y compris sa présidente Christine Lagarde, expriment régulièrement des opinions critiques sur le sujet.

Aux États-Unis, , l'ancien président Donald Trump a lancé plusieurs collections de tokens non fongibles (NFT) sur diverses blockchains, levant plusieurs millions de dollars en cryptomonnaies. Au mois de mars 2024, il a partagé son avis sur Bitcoin, se montrant ouvert à son utilisation avouant l'avoir vu être « très utilisé » et qu'il n'envisageait pas l'interdire.

