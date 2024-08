Trump dévoile ses 20 engagements principaux, mais ne fait aucune mention de Bitcoin ou des cryptomonnaies

Donald Trump a récemment dévoilé une liste de 20 promesses de campagne centrées sur des thèmes traditionnels comme la sécurité et l'économie. Étonnamment, aucune de ces promesses ne fait mention des actifs numériques, laissant les enthousiastes des cryptomonnaies sur leur faim.

Bitcoin et les cryptomonnaies, grandes absentes des promesses principales de Trump

Depuis le début de l'année 2024, Bitcoin et les cryptomonnaies sont devenus des sujets politiques de 1er plan, s'invitant aussi bien sur les plateaux télévisés que dans les débats publics, que ce soit au Salvador, pays ayant adopté Bitcoin comme monnaie légale en 2021, ou en Corée du Sud, où les 2 principaux partis ont fait de leurs plans de régulation du secteur un argument politique lors des élections législatives.

À la fin du mois de juillet 2024, Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle et ancien président des États-Unis, a pris la parole sur la scène principale de The Bitcoin Conference. Il y a partagé ses perspectives et ses intentions concernant les cryptomonnaies s'il venait à être réélu.

Découvrez le 12e épisode de « Pair à pair » avec Alexandre Stachtchenko, entrepreneur spécialisé dans Bitcoin et les cryptomonnaies, où nous décortiquons le discours de Trump et ses enjeux

Plus récemment, Donald Trump, alors en pleine campagne, est officiellement revenu sur le réseau social X, d'où il avait été banni quelques années plus tôt, avec une vidéo spécialement conçue pour l'événement, et a également publié une liste de ses 20 principales promesses.

BREAKING: President Trump has announced his 20 Core Promises to the American people. This is 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/wUCp42pRPd — Ryan Fournier (@RyanAFournier) August 12, 2024

Ainsi, les 20 promesses de Trump se concentrent principalement sur la sécurisation des frontières et la lutte contre l'immigration illégale, la réduction des impôts et des réglementations, le renforcement de l'armée et des libertés constitutionnelles, ainsi que sur la volonté de maintenir le dollar comme monnaie de réserve.

Face à cela, les enthousiastes des cryptomonnaies ont été déçus de ne pas voir mentionnés les actifs numériques, Bitcoin, une promesse dédiée à la protection de la self-custody des fonds, ou encore un engagement à rejeter les projets de monnaie numérique de banque centrale (MNBC) comme il l'avait fait quelques semaines plus tôt à Nashville.

En effet, lors de son discours, Donald Trump avait mis l'accent sur sa volonté de faire de Bitcoin et des cryptomonnaies un secteur évoluant principalement aux États-Unis, et avait spécifiquement défendu le droit de détenir ses fonds sans tiers de confiance. Cependant, aucune de ces idées exprimées dans son discours ne figure parmi ses 20 principaux engagements.

Les élections présidentielles des États-Unis pourraient-elles influencer le cours des cryptomonnaies ?

Si Donald Trump était élu pour un second mandat, le marché des cryptomonnaies évoluerait probablement de manière plus libre, compte tenu des promesses qu'il a émises et de son approche plus libérale envers les marchés émergents comme celui des cryptomonnaies.

En revanche, si Kamala Harris était élue, le marché des cryptomonnaies serait probablement plus prudent et évoluerait dans la crainte d'une législation trop stricte.

En effet, le gouvernement de Joe Biden et le parti démocrate ont été historiquement plus méfiants à l'égard des cryptomonnaies, adoptant une approche axée sur la régulation avant l'innovation, ce qui pourrait freiner le développement des entreprises de l'industrie ainsi que leur adoption.

