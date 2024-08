Élections américaines : Kamala Harris devance Donald Trump sur Polymarket

Les chances de voir l'actuelle vice-présidente américaine Kamala Harris remporter la prochaine élection présidentielle ont récemment dépassé celles de Donald Trump sur la plateforme de marché de prédiction décentralisée PolyMarket.

Effectivement, durant le week-end, la tendance s'est inversée, et ce lundi, la candidate s'est vue créditer 52 % de chances de victoire face à son rival républicain.

Sur Polymarket, l'élection présidentielle américaine constitue le sujet sur lequel ses utilisateurs parient le plus. Il s'agit ainsi du plus grand marché de prédiction de la plateforme, avec un volume atteignant à l'heure actuelle plus de 570 millions de dollars depuis le lancement des paris en début d’année.

Mi-juillet, quelques jours avant que Kamala Harris ne soit officiellement devenue la candidate du parti démocrate, Donald Trump avait près de 70 % de chances de remporter ces élections. En moins de 4 semaines, Kamala Harris a ainsi réussi à renverser la vapeur sur Polymarket, mettant plus que jamais la pression sur son concurrent.

Jusqu'à présent, la candidate démocrate a eu l'occasion de s'exprimer en public et sur les médias sur divers sujets politiques, mais pas sur l'un des enjeux majeurs de cette campagne électorale : les cryptomonnaies.

En la matière, Donald Trump semble avoir pris de l'avance. Ce dernier s'est notamment rendu, fin juillet, à la conférence Bitcoin fin du côté de Nashville. Il y a promis des changements importants en faveur du secteur du Bitcoin et des cryptos, se plaçant plus que jamais comme un homme d'affaires soucieux de l'écosystème.

De son côté, Kamala Harris a préféré adopter une autre approche, allant à la rencontre de plusieurs acteurs du secteur comme Coinbase, Ripple Labs, ou encore Circle. Toutefois, sa stratégie ne semble pas claire, et ses principaux soutiens s'en sont rendu compte.

Ainsi, Ro Khanna, représentant des États-Unis, a dernièrement organisé une réunion avec la candidate démocrate dans le but de trouver des moyens pour apaiser ses relations tendues avec le secteur.

En parallèle, plusieurs membres du parti démocrate se sont réunis pour fonder le groupe de soutien « Crypto for Harris ». Cette semaine, une réunion publique en ligne va être organisée afin de trouver des solutions concrètes pour faire face au rival républicain de Kamala Harris.

Crypto is building a movement to support Kamala Harris. A group of industry leaders, policy experts, and everyday crypto-enthusiasts are organizing to back Harris while pushing for a nuanced policy stance that positions America as a leader in digital assets.

