Affaire Terra : Do Kwon sera bien extradé en Corée du Sud pour son jugement

Après de longs mois de négociation et de rebondissements dans l'affaire Do Kwon, la cour d'appel du Monténégro a finalement tranché en faveur d'une extradition vers la Corée du Sud pour le fondateur de la blockchain Terra.

La cour d'appel du Monténégro tranche en faveur d'une extradition vers la Corée du Sud

Do Kwon, le cofondateur et l'ex-PDG de Terraform Labs, avait été arrêté le 23 mars 2023 à l'aéroport de Podgorica, la capitale du Monténégro, en tentant de prendre un vol à destination de Dubaï en possession de faux papiers.

Le lieu où il serait jugé était pour l'instant sujet à débat, les États-Unis et la Corée du Sud ayant tous les 2 fais une demande d'extradition. Après de multiples rebondissements, la cour d'appel du Monténégro a rejeté la demande des États-Unis pour finalement décider que Do Kwon serait extradé en Corée du Sud, son pays d'origine.

👉 Retrouvez notre guide - Comment sécuriser et stocker ses cryptomonnaies ?

En effet, les avocats du principal intéressé, négociaient depuis plusieurs mois afin que les tribunaux et les procureurs penchent en faveur d'une extradition vers la Corée du Sud.

La peine maximale en Corée du Sud pour des crimes financiers varie généralement entre 30 et 40 ans, tandis que les tribunaux étasuniens appliquent un principe selon lequel des peines consécutives sont applicables pour chaque crime pour lequel un accusé est reconnu coupable.

👉 Dans l'actualité également - Un projet de Starknet, soutenu par FTX, accusé de rug pull par ZachXBT

Rappelons que Do Kwon est inculpé pour 8 chefs d'accusation aux États-Unis, qui viennent s'ajouter à une poursuite pour fraude de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Suite à un accord avec la SEC, Terraform Labs et Do Kwon seront contraints de payer une amende s'élevant à 4,47 milliards de dollars. De plus, les termes de l'accord interdisent à vie à Do Kwon de diriger ou d'administrer une entreprise.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Tribunal monténégrin

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.