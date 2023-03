Les États-Unis et la Corée du Sud demandent l'extradition de Do Kwon quelques jours après son arrestation

Alors qu'après avoir été arrêté, Do Kwon devrait être détenu pendant au moins une trentaine de jours, la Corée du Sud et les États-Unis ont tous deux demandé l'extradition du fondateur de Terraform Labs. Le ministre de la justice monténégrin a fait savoir que s'il était reconnu coupable de détention de faux documents au Monténégro, il purgerait d'abord une peine de prison sur place.

Où est-ce que Do Kwon sera jugé ?

Un peu moins d'une semaine après qu'il ait été arrêté à l'aéroport de Podgorica, au Monténégro, Do Kwon fait l'objet d'une demande d'extradition à la fois des États-Unis, mais également de la Corée du Sud. Alors que le fondateur de Terraform Labs est actuellement en détention, le ministre de la Justice du pays a fait savoir qu'un juge déciderait de son issue proche.

Aux dernières nouvelles, Do Kwon, de son vrai nom Kwon Do-hyung, doit normalement être retenu encore une trentaine de jours au Monténégro en raison de détention de multiples documents d'identité falsifiés, notamment belges, sud-coréens et costaricains, dans l'attente d'un procès. L'avocat de Do Kwon a de son côté assuré que ces documents étaient bel et bien en règle et que des raisons plus obscures devaient motiver sa détention.

Le ministre de la Justice a toutefois fait savoir que si Do Kwon et son compère étaient reconnus coupables au Monténégro, ils devront d'abord purger leur peine sur place. Ensuite, le futur des individus devrait être déterminé en fonction « de la gravité des crimes, du lieu où ils ont été commis, de l'ordre des demandes, ainsi que de la citoyenneté des suspects » selon le ministre, ce qui laisse présager une priorité accordée à la Corée du Sud, d'où sont natifs les 2 individus.

Du côté des États-Unis, l'architecte de l'écosystème Terra est visé par 8 chefs d'inculpation, notamment pour fraude boursière et fraude en ligne suite à l'effondrement de l'UST et du token LUNA, qui a résulté en plus de 40 milliards de dollars évaporés.

Un mandat d'arrêt a été émis à son encontre par les autorités de Séoul peu de temps après l'effondrement de Terra.

Source : Bloomberg

