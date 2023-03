FTX : Sam Bankman-Fried est poursuivi pour avoir tenté de corrompre des officiels chinois

Les procureurs américains ont déposé une plainte affirmant que Sam Bankman-Fried aurait versé un pot-de-vin de 40 millions de dollars pour récupérer l'accès à des comptes de trading bloqués en Chine. Ce faisant, l'ancien PDG de FTX a ainsi corrompu des officiels du gouvernement chinois afin de récupérer des comptes de trading détenant plus d'un milliard de dollars.

Sam Bankman-Fried face à des accusations de corruption

Mardi 28 mars, les procureurs américains ont déposé une plainte à l'encontre de Sam Bankman-Fried, l'ancien dirigeant de FTX, pour tentative de corruption envers « un ou plusieurs » représentants du gouvernement chinois. Le montant du pot-de-vin versé serait d'environ 40 millions de dollars.

Selon les procureurs, qui ont déposé leur document auprès du tribunal de Manhattan, Sam Bankman-Fried aurait tenté de corrompre les fonctionnaires chinois afin de récupérer l'accès à des comptes de trading appartenant à Alameda Research bloqués par les forces de l'ordre du pays.

Au-delà de cet acte de corruption grave, le fondateur et ancien PDG de FTX aurait également tenté de contourner les restrictions locales en utilisant les coordonnées d'individus non liés à Alameda Research afin de récupérer les fonds de façon « non officielle ».

Et ce en parallèle de plusieurs mois de pression envers les officiels chinois, SBF ayant également engagé des avocats afin de récupérer l'accès aux comptes en question. Ces tentatives s'étant révélées infructueuses, il aurait organisé le versement de 40 millions de dollars sous forme de cryptomonnaies afin de débloquer la situation de manière non conventionnelle.

Un cadeau qui semble finalement avoir été accepté par les officiels du gouvernement chinois, puisque les comptes en question auraient d'ailleurs fini par être débloqués au moment du transfert de fonds, soit autour du mois de novembre 2021. Les comptes récupérés, qui hébergeaient plus d'un milliard de dollars, ont ensuite été utilisés afin de financer des opérations de trading au sein d'Alameda Research.

👉 Retrouvez notre tutoriel sur dYdX, un exchange décentralisé complet

Trader sur le leader des DEX ⛓️ Une plateforme au cœur de la DeFi

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Sam Bankman-Fried empêtré dans les accusations

Avec cette dernière affaire, le dossier de Sam Bankman-Fried s'alourdit considérablement, bien qu'il était pourtant déjà agrémenté de 12 chefs d'accusation. L'ancien PDG de FTX avait plaidé non coupable aux 8 premiers chefs, qui l'accusaient notamment d'avoir transféré des milliards de dollars à Alameda Research ou à des fins personnelles.

Les 4 actes suivants portent notamment sur ses multiples dons à destination de candidats politiques démocrates, effectués dans l'optique de modeler une réglementation favorable à ses activités. L'accusation dont nous parlons aujourd'hui constitue donc le 13e chef auquel se retrouve confronté celui qui vantait l'altruisme efficace.

Étant donné la juridiction américaine, Sam Bankman-Fried pourrait se retrouver condamné à plus d'une centaine d'années d'emprisonnement, bien que jusqu'ici, sa situation semble extrêmement tempérée pour des raisons plutôt floues.

Effectivement, l'ancien milliardaire libéré sous caution vit toujours chez ses parents et conserve un accès à Internet, alors qu'il se retrouve accusé de multiples fautes graves. À titre de comparaison, le développeur du protocole Tornado Cash, lui, croupit toujours en prison.

👉 Dans l'actualité - Affaire Terra : Do Kwon va être détenu un mois au Monténégro pour avoir utilisé de faux papiers

Tradez des actions ou des cryptos Une action de 20€ offerte à votre inscription 💰

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Source : Bloomberg

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.