Affaire Terra : Do Kwon va être détenu un mois au Montenegro pour avoir utilisé de faux papiers

Le début des conséquences pour Do Kwon ? Le cofondateur de Terra (UST), en fuite depuis plusieurs mois, s’est fait rattraper par la justice au Monténégro. Il ne sera pas immédiatement extradé : sa détention sera prolongée jusqu’à trente jours, pour avoir utilisé de faux documents d’identité.

Do Kwon restera pour l’instant au Monténégro

Le média sud-coréen Yonhap News confirme que Do Kwon ne quittera pour l’instant pas le sol du Monténégro, alors que les conditions d’une éventuelle extradition sont sujettes à débat. Le procureur local, Haris Shabotich, a expliqué hier que ce sont les faux documents d’identité utilisés par le fondateur de Terra qui sont retenus pour justifier cette détention.

Le Monténégro n’autorise normalement la détention que pour une période de 72h, mais étant donné l’ampleur des affaires liées à Do Kwon, la prolongation de son arrestation a été autorisée par un juge local. Do Kwon voyageait avec de faux documents d’identité du Costa Rica. On aurait également trouvé en sa possession des documents d’identité belges et sud-coréens.

L’avocat de Do Kwon, Branko Andjelic, affirmait ce week-end auprès de Bloomberg que les documents seraient en réalité valides, et qu’il s’agit d’une excuse pour détenir le PDG de Terraform Labs, ainsi que le directeur financier de l’entreprise, Hon Chang Joon :

« Ils ont été détenus à cause de risques présumés de fuite, sur la base de passeports prétendument falsifiés. Ils insistent sur le fait que ces derniers sont valides. »

👉 Pour aller plus loin – Les conséquences de l’effondrement de l’écosystème Terra (UST/LUNA) pour l’industrie crypto

Direction la Corée du Sud… Ou les États-Unis

Do Kwon, qui a affirmé pendant de nombreux mois qu’il n’était pas en fuite, s’était fait discret depuis quelque temps. En particulier depuis qu’Interpol l’avait mis sur sa « liste rouge ». Récemment, on apprenait aussi que le FBI s’intéressait à l’affaire Terra. Le PDG de Terra fait l’objet de plusieurs plaintes, à la fois dans sa Corée du Sud native, mais aussi aux États-Unis.

Le Monténégro n’a pas d’accord d’extradition avec ces deux pays – ce qui n’est probablement pas un hasard. On ne sait donc pas si et quand Do Kwon sera extradé, et vers quel pays il serait dirigé. Pour rappel, la chute du projet Terra a fait s’envoler 40 milliards de dollars de capitalisations, et ruiné certains investisseurs. Ses effets ont par ailleurs précipité la chute d’autres écosystèmes. Le procès qui s’annonce devrait donc être particulièrement suivi.

Source : Bloomberg – Image : Steve Juretson via Flickr (CC BY 2.0)

