Terra (LUNA) : Do Kwon aurait été arrêté au Monténégro, selon le ministre de l'Intérieur du pays

Selon le ministre de l'Intérieur du Monténégro, Do Kwon aurait été arrêté à l'aéroport de Podgorica en possession de faux documents d'identité. Il est difficile de déterminer la suite des événements, car le Monténégro n'a pas d'accord d'extradition avec la Corée du Sud. Toutefois, Do Kwon devrait tout de même être traduit en justice, ce dernier faisant l'objet d'une notice rouge par Interpol.

Fin de parcours pour Do Kwon ?

Selon le ministre de l'Intérieur du Monténégro, Do Kwon aurait été arrêté à l'aéroport de Podgorica, la capitale du pays, avec des documents d'identité falsifiés. Le ministre précise qu'une « confirmation finale » de l'identité doit être effectuée.

U PODGORICI UHAPŠEN JEDAN OD NAJTRAŽENIJIH SVJETSKIH BJEGUNACA Crnogrska policija lišila je slobode lice za koje se sumnja da je jedan od najtraženijih bjegunaca, južnokorejski državljanin Do Kwon, suosnivač i izvršni direktor Terraform Labs sa sjedištem u Singapuru.

« [...] La police monténégrine a arrêté une personne soupçonnée d'être l'un des fugitifs les plus recherchés, le citoyen sud-coréen Do Kwon, co-fondateur et PDG de Terraform Labs, basé à Singapour. L'ancien "roi de la cryptomonnaie", qui est à l'origine de pertes dépassant 40 milliards de dollars, a été arrêté à l'aéroport de Podgorica avec des documents falsifiés, et il est recherché par la Corée du Sud, les États-Unis et Singapour. Nous attendons la confirmation officielle de son identité. »

Do Kwon est recherché à l'international, puisqu'il fait notamment l'objet d'une notice rouge diffusée par Interpol, d'un mandat d'arrêt en Corée du Sud et d'un recours collectif aux États-Unis, entre autres.

Aux dernières nouvelles, le fondateur de Terra s'était réfugié en Serbie en fin d'année dernière, selon les autorités sud-coréennes. Une information qui semble donc vraie, la Serbie étant un pays voisin du Monténégro, et les territoires étant tous deux situés sur la péninsule des Balkans en Europe du Sud.

Toutefois, aucun accord d'extradition n'existe actuellement entre la Serbie et la Corée du Sud, ce qui a d'ailleurs dû justifier ce choix de destination pour Do Kwon. Le Monténégro n'a pas d'accord non plus à cet effet, mais le pays s'est déjà conformé à des demandes d'extradition concernant des ressortissants américains.

Le cours du LUNA n'en a été que peu affecté, étant d'abord descendu avant de quasiment remonter à sa valeur initiale.

