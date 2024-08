Un projet de Starknet, soutenu par FTX, accusé de rug pull par ZachXBT

ZachXBT, l'enquêteur le plus connu de l'écosystème crypto, a encore frappé. Le 31 juillet, ce dernier a accusé ZKX, un protocole de trading construit sur le réseau Starknet et la blockchain Ethereum, de rug pull.

Selon lui, plusieurs millions de dollars auraient été levés pour parfaire le protocole et lancer un token de gouvernance, alors que le fondateur du projet ZKX savait par avance que le projet ne serait pas viable.

Entre juillet 2022 et juin 2024, ZKX a levé pas moins de 7,6 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs dont Alameda Research, l’ancienne filiale de FTX dédiée au trading et à l'investissement.

Le 19 juin 2024, le token de gouvernance ZKX était mis en ligne sur KuCoin, Gate.io ou encore Bitget. Dans le cadre du Token generation event (TGE), un airdrop avait même été organisé pour récompenser les premiers investisseurs et les membres actifs de ces plateformes.

Cependant, à peine un mois et demi plus tard, le 30 juillet, ZKX annonce la fin du projet. Son fondateur, Eduard Jubany Tur, s'est exprimé sur X afin d'expliquer les motivations derrière ce choix :

Suite à l'annonce de la fermeture du protocole ZKX, plusieurs personnes ont accusé le projet de rug pull. Dont ZachZBT, qui s'est empressé de poster sur X un message lourd de sens :

Wtf is this rug

1) Your team announced a raise of $7.6M just a few weeks ago

2). TGE for ZKX was only a few weeks ago pic.twitter.com/bvrrblaujB

— ZachXBT (@zachxbt) July 31, 2024