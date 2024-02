Starknet : les premiers tokens STRK s'échangent sur les contrats perpétuels – À quel prix seront-ils lancés ?

C'est le sujet qui anime l'actualité depuis hier : Starknet, une solution de seconde couche pour la blockchain Ethereum (ETH), a officialisé son airdrop de tokens STRK, avec une date de distribution fixée au 20 février prochain.

Ainsi, ce sont quelque 1,3 million d'adresses Starknet qui sont éligibles à cet airdrop massif de 728 millions de tokens STRK. Les critères d'éligibilité à ce nouvel airdrop sont divers et variés, la distribution concernant aussi bien les utilisateurs du layer 2 que les développeurs ou encore les solo stakers d'Ethers.

Comme pour toute annonce de token, une question demeure : à quel prix s'échangera le token STRK à son lancement, et donc quel sera le montant de l'airdrop alloué à ces portefeuilles ?

Grâce aux contrats à terme perpétuels, il est possible d'évaluer approximativement le prix du token de Starknet qui sera lancé dans 5 jours. Sur la plateforme Aevo par exemple, nous pouvons voir que le token STRK se négocie actuellement autour de 1,8 dollar l'unité.

Évolution des contrats à terme perpétuels sur le token STRK de Starknet depuis leur lancement mercredi

Sur la plateforme Whales Market, les prix sont légèrement plus élevés, avec un token STRK proposé autour de 1,9 dollar. En nous basant sur le prix le plus bas, à savoir 1,8 dollar, nous pouvons estimer la capitalisation boursière du token de Starknet à plus de 1,3 milliard de dollars à son lancement.

Cela le propulserait au 67e rang des cryptomonnaies les plus capitalisées, prenant la place du stablecoin TUSD et le plaçant juste derrière le token TKX de Tokenize Xchange.

La supply totale de STRK étant déterminée à 10 milliards de tokens, la capitalisation boursière entièrement diluée (FDV) du token de Starknet serait, elle, de 18 milliards de dollars. Autrement dit, à ce chiffre, STRK rentrerait au top 10 des cryptomonnaies les plus capitalisées en prenant la place de l'Avax d'Avalanche à la 10e place.

Starknet est un layer 2 de premier plan, et l'un des ZK Rollups les plus en vogue. À ce titre, le lancement de son token STRK se faisait particulièrement attendre, et nombreux sont ceux qui ont tenté de maximiser leurs chances pour être éligible à la distribution de tokens.

Cependant, nombre de ces derniers ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu'ils n'étaient tout bonnement pas éligibles à cet airdrop, parfois suite à plusieurs mois de farm et avec des milliers de dollars placés en staking ou dans divers protocoles de finance décentralisée (DeFi).

Selon les différents témoignages recueillis sur X, beaucoup se sont vus exclus de l'airdrop simplement car ils ne répondaient pas à l'un des critères prévus par Starknet, qui consistait à détenir au moins 0,05 ETH dans son wallet au moment du snapshot. En conséquence de ce mécontentement, certains altcoins présents sur Starknet ont vu leur cours chuter brutalement :

The @StarkWareLtd airdrop was so badly received, every shitter and alt on the chain saw itself get absolutely obliterated

( $owl, $spepe, $aku for reference but literally pick any) pic.twitter.com/NVSVapzgR0

— Shual (@0xShual) February 15, 2024