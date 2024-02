Le premier trimestre de l'année 2024 n'en finit plus de dévoiler ses airdrops : après Jupiter (JUP), Dymension (DYM), MANTA ou encore AltLayer (ALT), c'est aujourd'hui Starknet, un layer 2 de la blockchain Ethereum (ETH), qui annonce sa distribution de tokens STRK.

Avec 181 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), Starknet est un réseau de seconde couche reposant sur la technologie des ZK Rollups conçu par Starkware. C'est la même firme qui développe StarkEx, une solution de scalabilité utilisée par Sorare, Immutable, dYdX ou encore rhino.fi.

👉 Top 8 des airdrops crypto à ne pas louper (février 2024)

Ainsi, la Starknet Foundation vient de dévoiler les critères d'éligibilité à l'airdrop de tokens STRK. Premièrement, plus de 506 000 wallets sont éligibles en tant qu'utilisateurs de Starknet, avec 51,33 % de l'allocation totale dédiée ce premier airdrop, établie à 700 millions de tokens STRK.

Les critères d'éligibilité sont les suivants :

« Les utilisateurs qui ont effectué plus de cinq transactions au total jusqu'au 15 novembre 2023, étaient actifs pendant trois mois ou plus, ont effectué des transactions d'une valeur de 100 $ ou plus, et avaient 0,005 ETH ou plus sur leur compte le 15 novembre 2023, sont éligibles pour les Provisions. »