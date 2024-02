Starknet revoit la distribution de son token STRK et lance son programme incitatif DeFi Spring

La grogne entourant le layer 2 Starknet aura fini par payer : Starkware, la société mère du projet, a annoncé sur X que les contributeurs de première heure au projet ne recevront pas leurs tokens STRK en simultané le 15 avril prochain comme cela était initialement prévu, mais plutôt de manière graduelle.

Important update:

After listening to feedback from ecosystem friends and collaborators, we are changing the lockup schedule for StarkWare’s early contributors and investors to make it more gradual.

We value this community and want to earn its trust by building great tech that…

— StarkWare (@StarkWareLtd) February 22, 2024