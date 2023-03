Biden s'attaque aux cryptomonnaies et au minage de Bitcoin (BTC)

Un élément supplémentaire pour expliquer la chute précipitée du marché des cryptomonnaies. L'administration Biden a annoncé un nouveau plan de taxation pour les investisseurs, passant de 20% à 40% d'impôts sur les plus-values. En parallèle, on apprend une volonté de taxer à 30% l'électricité utilisée pour le minage de Bitcoin (BTC).

Joe Biden s'attaque aux investisseurs en cryptomonnaies

Le président des États-Unis, Joe Biden, a présenté son plan budgétaire pour l'année 2024 ce jeudi 9 mars. Il prévoit de réduire les dépenses budgétaires de 3 000 milliards de dollars sur la prochaine décennie, en proposant d'augmenter l'impôt sur les grandes entreprises et les grosses fortunes, en luttant contre la fraude, mais aussi en taxant plus durement les cryptomonnaies.

Premièrement, le plan de Biden prévoit un nouvel impôt de 25% sur les gains non réalisés en cryptomonnaies, c'est-à-dire même si celles-ci n'ont pas encore été vendues. Une proposition qui n'est pas nouvelle et qui avait déjà fait sourire les investisseurs, tant la volatilité du marché rendrait compliquée son application.

Ensuite, la taxation sur les plus-values en cryptomonnaies devrait être presque doublée, passant de 20% à 39,8%. Une réforme beaucoup plus envisageable et qui inquiète déjà les investisseurs américains. Notez que ce degré d'imposition serait plus important que dans n'importe quel pays européen.

Par ailleurs, l'administration de Biden souhaite étendre au marché des cryptomonnaies une règle qui ne concernait jusqu'ici que le marché des actions et des obligations. C'est la « Wash-Sale Rule », qui consiste à vendre à perte des actifs à des fins fiscales, avant de les racheter juste après.

Pour terminer, l'industrie du minage de Bitcoin est également visée. Le gouvernement américain propose une taxe de 30% sur l'électricité utilisée pour le minage de Bitcoin, jugé comme « un obstacle à la transition vers un avenir énergétique à faibles émissions ». Notons que cette proposition a très peu de chance d'être acceptée, tant elle est difficile à mettre en place.

Un timing somptueusement choisi pour effectuer ces annonces. Cette chasse aux petites économies par l'administration de Biden, visant particulièrement les cryptomonnaies, intervient alors que le Bitcoin est pleine correction. Le cours du BTC a fini par casser le support des 20 000 dollars et continue sa chute.

Qu'en est-il de la faisabilité ?

Si cette « Wash-Sale Rule » venait à passer, elle tomberait juste à propos : la majorité des investisseurs en cryptomonnaies entrés lors du précédent cycle en 2021 est aujourd'hui en perte. Cela représenterait donc une économie non négligeable pour le gouvernement américain.

La raison pour laquelle les cryptomonnaies ne sont pas considérées dans cette « Wash-Sale Rule » est que ce ne sont pas des « securities » aux yeux de l'administration. Une chose que le gouvernement américain semble vouloir changer.

Cela fait vivement écho aux récentes attaques intentées par la Securities and Exchange Commission (SEC) à l'encontre des principaux acteurs de l'industrie des cryptomonnaies et plus particulièrement les plateformes d'échanges centralisées.

La dernière en date concerne KuCoin. L'exchange fait l'objet de poursuite judiciaire pour vente de titres non enregistrés aux citoyens de l'État. En effet, la procureure générale considère l'Ether (ETH) comme une « securities ».

Entre les interventions de la SEC, les poursuites judiciaires des tribunaux des différents États et désormais les interventions du gouvernement américain, cette croisade réglementaire se concrétise assez soudainement, mais semble bel et bien avoir été préparée depuis des mois.

