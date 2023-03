Bitcoin (BTC) : le moment de vérité graphique, c’est maintenant

La pression fondamentale sur le marché crypto est revenue proche de son niveau maximum avec l’affaire Silvergate propre à l’écosystème qui se conjugue aux fondamentaux macro-économiques eux aussi à leur paroxysme en terme de contrainte. Quant à la situation technique, le cours du bitcoin est maintenant proche du point de bascule moyen terme.

La pression fondamentale atteint son niveau maximum sur Bitcoin

Les semaines passent et se ressemblent pour le marché crypto depuis le milieu du mois de février, avec un effacement progressif de la reprise haussière en place depuis le début de l’année alors que se conjuguent les données fondamentales de pression baissière.

Le marché fait son possible pour encaisser les coups quotidiens, qu’ils proviennent directement de l’écosystème avec l’affaire Silvergate ou qu’ils puisent leur source dans le cadre économique général et la finance de marché classique.

Tout a commencé il y a trois semaines avec la mise à jour des données de l’inflation aux Etats-Unis et en Europe. Celle-ci est en rebond au titre du mois de janvier et a retendu à l’extrême les anticipations de politique monétaire. Si l’on prend le cas de figure de la première d’entre-elle, la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED), le marché se projette à présent sur un taux Terminal de 5,75 % avec un report temporel du pivot (point de départ d’une tendance baissière des taux d’intérêt) au début de l’année 2024.

Naturellement, toutes ces anticipations sont revues régulièrement et la prochaine publication de l’inflation aux Etats-Unis (mardi prochain) pourrait apporter un peu d’air si le taux d’inflation nous faisait la bonne surprise de reprendre son recul.

🎙️ Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Enfin, les taux obligataires du marché continuent de grimper. Plus particulièrement le coût de l’argent à court terme, qui fait de nouveaux records pluriannuels et qui revient sur son niveau le plus haut de l’année 2007, soit en amont de la crise de subprimes.

Les voyants macro-économiques sont donc au rouge vif, comme l’illustre l’extrémité atteinte cette semaine par l’inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis, un baromètre très pertinent de la probabilité d’une récession cette année.

Les taux d’intérêt à court terme sont en effet nettement au-dessus de la partie longue de la courbe des taux, ne nous voilons pas la face, sans un recul rapide à venir de l’inflation ces prochaines semaines, le cadre global-macro ne permettra pas au BTC de dépasser une quelconque résistance technique.

Graphique qui dévoile les informations suivantes : les taux d’intérêt obligataires aux Etats-Unis, le taux Terminal anticipé pour la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) et l’inversion de la courbe des taux US.

👉 Vous souhaitez investir dans le Bitcoin ? Découvrez comment acheter du BTC en 2023 étape par étape

L'application crypto tout-en-un 0 frais pour votre 1er achat de cryptos 🔥 (jusqu'à 200 $)

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Le bitcoin sur la frontière entre bull et bear market

Revenons justement aux considérations techniques pour le BTC qui subit une lente glissade après avoir échoué au contact de la résistance technique extrême des 25 200 dollars (rappelez-vous de ma fameuse « chape de plomb » chartiste).

Le cours du bitcoin se retrouve à présent proche de la zone de bascule chartiste de moyen terme, c’est-à-dire celle qui va ordonner la tendance des 4 à 8 prochaines semaines. Cette frontière graphique entre le monde de la reprise haussière et le retour du bear market est à nouveau définie par la zone de prix des 19 800 dollars / 21 200 dollars, « l’éternel ex-ATH » n’étant toujours pas loin pour faire encore parler de lui.

Le marché va faire son choix entre le moment où vous lisez ces lignes et la fin de la semaine prochaine.

Graphique qui expose les bougies japonaises hebdomadaires du cours du bitcoin avec une échelle de prix arithmétique

👉 Vous préférez le trading ? Découvrez notre tutoriel de dYdX, le DEX le plus complet pour trader les cryptos

Trader sur le leader des DEX ⛓️ Une plateforme au cœur de la DeFi

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Retrouvez des analyses exclusives de Vincent Ganne sur Cryptoast Research, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.