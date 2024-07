Donald Trump choisit un partisan des cryptomonnaies comme vice-président – Que savons-nous de lui ?

Une personnalité pro-crypto aux côtés de Donald Trump. En pleine campagne présidentielle, Donald Trump a choisi J.D. Vance, sénateur de l'Ohio, comme vice-président potentiel. Connu pour ses positions en faveur des cryptomonnaies, Vance pourrait influencer positivement le secteur si Trump est réélu.

Une personnalité pro-crypto aux côtés de Donald Trump

Alors que le cours du Bitcoin poursuit sa hausse entamée en 2023, l'année 2024 est marquée par la politisation croissante du BTC à travers le monde. Des prises de position des principaux partis sud-coréens, en passant par la candidature Bitcoin aux législatives en France, le BTC s'est invité jusqu'aux États-Unis en plein milieu de la campagne présidentielle.

Donald Trump, ayant utilisé et émis plusieurs collections de NFT à son effigie, s'est à plusieurs reprises exprimé sur le sujet des cryptomonnaies, se montrant très enthousiaste à l'idée de voir évoluer Bitcoin aux côtés du dollar.

De plus, la conférence Bitcoin 2024, qui se tiendra à Nashville du 25 au 27 juillet 2024, accueillera le 45e président des États-Unis, où Donald Trump prendra la parole sur scène.

Seulement quelques jours après avoir été victime d'une tentative d'assassinat lors d'un de ses meetings politiques, Donald Trump a annoncé dans une publication sur le réseau social Truth qu'il choisissait J.D. Vance, sénateur de l'État d'Ohio, pour devenir son vice-président en cas de réélection.

Publication de Donald Trump

« Après de longues délibérations et réflexions, et en tenant compte des talents exceptionnels de nombreux autres candidats, j'ai décidé que la personne la mieux adaptée pour assumer le poste de vice-président des États-Unis est le sénateur J.D. Vance du grand État de l'Ohio. J.D. a servi honorablement notre pays dans le Corps des Marines [...] J.D. a connu une carrière commerciale très réussie dans la technologie et la finance, et maintenant, pendant la campagne, il se concentrera fortement sur les personnes pour lesquelles il s'est battu si brillamment : les travailleurs et les agriculteurs américains en Pennsylvanie, au Michigan, au Wisconsin, dans l'Ohio, au Minnesota, et bien au-delà… »

Le choix de J.D. Vance a davantage enthousiasmé la communauté des cryptomonnaies, car le sénateur s'est plusieurs fois fait remarquer pour ses prises de position en faveur des cryptomonnaies.

Ce qu'on sait de J.D. Vance, le candidat à la vice-présidence des États-Unis

En 2021, le sénateur de l'État d'Ohio s'était montré très critique à l'égard d'un projet de loi concernant le secteur des cryptomonnaies proposé par le gouvernement de Joe Biden. Il déclarait que cette proposition « conduirait à une surveillance de masse » et qu'elle pourrait être « une backdoor pour interdire Bitcoin et d'autres cryptomonnaies ».

De plus, en 2022 J.D. Vance a déclaré détenir entre 100 000 et 250 000 dollars en cryptomonnaies. Il s'était également exprimé de manière très critique à l'égard de la politique de Gary Gensler, déclarant que le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) et lui étaient « en désaccord sur à peu près tout ».

Enfin, lors des manifestations au Canada menées principalement par les camionneurs, Vance avait réagi au gel de plusieurs comptes bancaires détenus par les manifestants en déclarant :

« C'est pourquoi les cryptomonnaies connaissent un tel essor. Le régime vous coupera l'accès aux services bancaires si vous avez des opinions politiques incorrectes. »

En revanche, bien qu'une réélection de Donald Trump, accompagnée de J.D. Vance, soit prometteuse pour le développement du secteur des cryptomonnaies, plusieurs internautes, notamment Arthur Hayes, dénoncent que certains partisans des cryptomonnaies pourraient être trop facilement influencés par ces prises de position et risquent de voter pour des candidats pro-crypto sans approfondir d'autres aspects de leur programme.

Source : Truth

