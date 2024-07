Selon Arthur Hayes, le secteur crypto ne devrait pas supporter le candidat républicain Donald Trump

Parier sur Donald Trump est une erreur des lobbyistes pro-crypto selon Arthur Hayes. Pour le cofondateur de BitMEX, le secteur devrait faire pression pour que les cryptomonnaies bénéficient de la « liberté d'expression » avant l’élection présidentielle du mois de novembre. Pourquoi ?

Arthur Hayes décrédite Donald Trump sur la question des cryptomonnaies



Pour Arthur Hayes, le secteur des cryptomonnaies ne devrait pas supporter le candidat républicain Donald Trump. Dans un billet de blog publié jeudi 11 juillet, le cofondateur de BitMEX explique que le changement de cap du candidat en faveur des cryptos n'est pas sincère.

« Je suis consterné de voir que de nombreux experts en cryptomonnaie, qui devraient en savoir plus sur le sujet, organisent maintenant aveuglément des collectes de fonds fantaisistes pour la campagne de Donald Trump », a écrit Arthur Hayes. « Donald Trump est un politicien malin. Il dira tout ce que vous voulez entendre pour être réélu et une fois au pouvoir, tout ce qui touche aux cryptomonnaies et à la blockchain ne sera plus qu'un lointain souvenir. »

👉 Pour en savoir plus – Qu'est-ce que la cryptomonnaie ou monnaie virtuelle ?

Dans le passé, Donald Trump était contre les cryptomonnaies mais l'ancien président américain semble avoir changé d'avis sur la question.

Depuis le mois de mai, le candidat républicain a multiplié ses discours pro-crypto et a rencontré plusieurs dirigeants d'entreprises spécialisés dans le minage de Bitcoin. Il s'est également engagé à gracier Ross Ulbricht, le créateur de Silk Road, et fait des cryptomonnaies un élément central de sa campagne présidentielle.

La nouvelle position de Donald Trump à l'égard des cryptos, en contraste avec celle de l'administration Joe Biden, a été globalement bien accueillie aux États-Unis. D’ailleurs, Donald Trump devra s'exprimer sur le sujet à Nashville le 25 juillet prochain, où se déroulera une des plus grande conférence de l'année sur Bitcoin.

Et s’il fallait réagir avant les prochaines élections présidentielles américaines ?

D'après Arthur Hayes, les holders américains devraient s'unir et faire pression sur les démocrates, le parti qui s'oppose aux républicains de Donald Trump, pour qu'ils adoptent une législation pro-crypto dès maintenant.

« Le meilleur moment pour obtenir des résultats concrets est avant les élections de novembre », a-t-il déclaré. « Si cette cohorte vote ensemble, elle pourrait facilement décider du clown qui montera sur le trône. »

👉 Dans l'actualité également – Donald Trump a été blessé dans une tentative d’assassinat — Un spectateur et le tireur sont tués

Pour le cofondateur de BitMEX, le secteur des cryptomonnaies doit militer pour que le Bitcoin, les cryptos et d'autres formes d'argent, comme l'or ou les monnaies émises par les gouvernements, soient protégés par la « liberté d'expression ».

Ainsi, les lois qui protègent la liberté d'expression s'appliqueraient aux différentes formes d'argent, et les réglementations qui restreignent la capacité d'un individu à détenir ou à transférer des cryptomonnaies disparaîtraient.

