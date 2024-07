Joe Biden se retire de la course à la Maison-Blanche au profit de Kamala Harris

Dimanche, Joe Biden a indiqué qu'il ne serait pas candidat à sa réélection en tant que président des États-Unis. Ainsi, c'est Kamala Harris qui lui succède en vue de l'investiture Démocrate. Cela suffira-t-il à battre Donald Trump ?

Joe Biden ne sera pas candidat à sa succession

Depuis le débat raté de Joe Biden contre Donald Trump le 27 juin dernier, plusieurs personnalités du camp Démocrate appelaient au retrait de l’actuel président des États-Unis de sa campagne à sa réélection.

Âgé de 81 ans, il faut dire que l’état de santé de l’intéressé inquiète de plus en plus au sein de son camp, les Démocrates craignant notamment que cela leur coûte la course à la Maison-Blanche. À ce propos, rappelons par exemple les 2 gaffes du 11 juillet où Joe Biden a confondu Donald Trump et Kamala Harris en parlant de sa vice-présidente, et du lapsus en accueillant Volodymyr Zelensky :

🇺🇸🇺🇦 Watch Zelensky's reaction as Biden calls him Putin 😭 pic.twitter.com/TfVoAoryDX — Censored Men (@CensoredMen) July 11, 2024

C’est donc dans ce contexte de plus en plus tendu pour Joe Biden que celui-ci a dévoilé dimanche qu’il retirait sa candidature pour l’investiture Démocrate.

Et alors qu’il était mon intention de me faire réélire, je crois que c’est dans le meilleur intérêt de mon parti et du pays de me retirer et de me concentrer uniquement sur l’accomplissement de mes fonctions de Président pour le reste de mon mandat. Je parlerai à la Nation plus tard cette semaine plus en détail de ma décision. […] Je tiens à remercier la vice-présidente Kamala Harris d’être une partenaire extraordinaire dans tout ce travail.

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump n’a pas manqué de réagir à plusieurs reprises avec son style habituel, en avançant, entre autres, qu’aujourd’hui, Joe Biden va « se réveiller et oublier qu’il a abandonné la course ».

La réaction de Kamala Harris

Sur X, Kamala Harris a remercié l’actuel président pour son soutien et a lancé un appel aux dons en vue de sa campagne. Elle affirme également sa détermination :

« Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour unir le Parti démocrate — et unir notre nation — afin de vaincre Donald Trump et son programme extrême du Projet 2025. »

Avant de pouvoir officiellement affronter Donald Trump, elle doit encore remporter l’investiture Démocrate.

Ainsi, il sera intéressant de suivre l’orientation des débats à l’avenir et de voir dans quelle mesure ce choix influencera l’issue du scrutin le 5 novembre prochain.

Côté « crypto », nous pouvons noter une chute de plus de 60 % du memecoin BODEN, là où une blague similaire du nom de KAMA a progressé de plus de 90 %.

